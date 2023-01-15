Украинская иллюстратор, рисующая войну, изобразила удар по многоэтажке в Днепре новым пронзительным рисунком

Украинская художница Мария Лонюк посвятила новую работу жертвам российского ракетного удара по дому в Днепре. Трагедия произошла 14 января, забрав жизни по меньшей мере 21 мирный житель, еще 73 получили травмы и ранения.

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Впечатляющую иллюстрацию украинка опубликовала на своей странице в Instagram. Процесс создания картины она записала на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Лонюк изобразила дом, подъезд которого полностью разрушился. На месте обвала нарисованы языки пламени и фигура женщины, которая плачет, прикрывшись руками. Внизу видно контуры людей и сгоревшей машины.

Картина выполнена в черных и серых тонах. Единственная яркая точка – это образ плачущей украинки.

Добавим: с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Мария Лонюк начала изображать на своих иллюстрациях реалии войны, защитников нашей страны и мирных жителей. Ее трогательными картинами делятся многие интернет-паблики и СМИ.

Автор пишет, что она ведет хроники войны в иллюстрациях. На страницу Лонюк в Instagram подписаны 26,9 тыс. пользователей сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались только тонны завалов, лежащих на земле.

– Прилет разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

– В Воздушных силах ВС Украины сообщили: разрушения вызвала авиационная ракета Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

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