''Пытки в плену и истощение взорвали его сердце'': в Киеве простились с ''азовцем'' Олегом Мудраком. Фото

В субботу, 25 февраля, в Киеве провели в последний путь командира 1-го батальона полка "Азов" майора Олега Мудрака. Он героически оборонял от российских оккупантов Мариуполь.

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Пытки в плену и истощение взорвали его сердце. Об этом сообщает "Суспільне".

Церемония прощания прошла на одной из баз полка "Азов". Провести защитника Украины в последний путь пришли родные, друзья, собратья и знакомые.

Олег Мудрак героически оборонял Мариуполь еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину – "Азовсталь". Он полгода провел в российском плену, а также пережил теракт в Оленовке, где он находился вместе с другими украинскими защитниками.

"Ему было всего 35 лет и впереди был долгий путь, но, к сожалению, пытки в плену и истощение взорвали его мужественное сердце", – отметил собрат бойца.

21 февраля жена командира полка "Азов" Дениса "Рэдиса" Прокопенко – Екатерина сообщила, что у военного Олега Мудрака, прошедшего ад, остановилось сердце. Она также опубликовала фото, на котором четко видны преступления российских захватчиков в отношении украинских защитников.

На двух снимках Мудрак предстал в плен – сильный, спортивного телосложения мужчина. Рядом он был изображен уже в плену – похудевший до костей.

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