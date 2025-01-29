'Пытается уничтожить нас как нацию': украинец, переживший Холокост, выступая в Бундестаге, сравнил Путина с Гитлером. Фото и видео

Сегодня идеология России ничем не отличается от идеологии нацистов во время Второй мировой войны. Как Адольф Гитлер пытался уничтожить нацию евреев, так сейчас Владимир Путин пытается уничтожить украинцев.

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Об этом немецким законодателям, которые провели заседание в память о жертвах национал-социализма, рассказал заместитель председателя еврейской общины в Одессе, украинец Роман Шварцман. Он поблагодарил Германию за помощь и попросил не ослаблять, а усилить ее.

Житель Одессы Роман Шварцман пережил Холокост. Он сравнил нынешнюю российскую агрессию против Украины с преступлениями нацистов, опираясь на собственный жизненный опыт.

"В те времена меня пытался убить Гитлер за то, что я еврей. Сейчас Путин пытается убить меня, потому что я украинец", – сказал Шварцман парламентариям ФРГ.

Украинец отметил, что с февраля 2002 года украинские города и их гражданских жителей ежедневно бомбит Россия.

"Наша жизнь и наша свобода снова оказались под угрозой. Я снова вижу страдания и разрушения", – рассказал господин Шварцман.

29 декабря 2024 года российская ракета попала ракета в его дом в Одессе. Роман с женой "чудом пережили эту атаку", потому что были в подвале, а когда поднялись вверх, то не узнали свою квартиру на 10 этаже, где "все было разбито".

Именно поэтому Украина нуждается в помощи от Запада в вооружении и, в частности, в противовоздушной обороне страны.

"Мы нуждаемся в ПВО. Одесса нуждается в ПВО, чтобы защитить людей. Мы нуждаемся в самолетах, чтобы получить преимущество в воздухе. Мы нуждаемся в дальнобойных ракетах, чтобы нейтрализовать российские аэродромы, с которых нас летят бомбить. Мы нуждаемся в вашей поддержке для освобождения людей на оккупированных территориях. Мы должны приложить все усилия, чтобы поставить российских варваров на место. Это единственный путь к миру. Умоляю вас вооружить нас, чтобы Путин прекратил эту войну на уничтожение", - призвал господин Шварцман немецких законодателей.

Роман Шварцман в возрасте 5 лет попал в Бершадское гетто в Винницкой области. Он выжил, но и спустя 80 лет помнит унижение, боль и постоянный голод в гетто.

После речи Шварцмана депутаты Бундестага аплодировали ему стоя. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил украинца за визит и заверил Украину в поддержке ФРГ.

Напомним, что господин Роман Шварцман уже не первый раз помогает своей Родине преодолеть российское нашествие таким образом. Одессит обращается к немецким политикам и гражданам с призывами усилить поддержку Украины. В частности, предоставить технику и вооружение, чтобы страна могла оградить себя от агрессора РФ.

Отметим, что в эти дни в Европе массово чтят память жертв национал-социализма. Но, к сожалению, не все.

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск на съезде ультраправой партии ФРГ "Альтернатива для Германии" заявил, что " много внимания уделяется былой вине, но дети не должны быть виновны в грехах родителей".

Этот прозрачный намек раскритиковал Дани Даян, глава израильского мемориала жертвам Холокоста "Яд Вашем". Он уверен, что призывы Маска к Германии "преодолеть" чувство вины за нацизм – опасны.

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