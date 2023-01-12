Пятница, 13: топ-5 способов защититься от страшного дня для суеверных

Нынешний январь отличается тем, что имеет в своем календаре пятницу, 13-е. Эта дата во многих культурах считается несчастливой. Причем причины такого предрассудка называются очень разные.

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Издание Freepress Journal собрало эти причины. А также защитные суеверия, которые могут, если не отвлечь от вас несчастья в этот день, то хотя бы немного успокоить.

Почему люди так не любят пятницу, 13-е

Однозначной версии, откуда пошло это суеверие, нет. К примеру, исследователь фольклора Дональд Досси связывает его происхождение со скандинавской мифологией, где бог обмана Локи считался 13-м в пантеоне. Существует версия, связывающая дурную славу числа 13 с апостолом Иудой, предавшим Иисуса – именно этот порядковый номер ему присваивают из всех, кто был за столом во время Тайной вечери. Исторически именно в пятницу, 13-го в октябре 1307 года король Франции Филипп IV Красивый был арестован, а сотни рыцарей-тамплиеров были убиты.

Итак, однозначную причину появления суеверия действительно трудно установить. Можно сказать, что в науке иррациональный страх перед этой датой называется параскаведетриафобией. И вот какие с этим днем связывают поверья.

Соль через плечо

Рассыпанная соль считается плохой приметой, чтобы отменить ее действие, суеверные люди рекомендуют сыпнуть продукт через левое плечо. Якобы таким образом можно ослепить сидящего на этом плече дьявола и избежать несчастья. Боящимся пятницы, 13-го рекомендуют утром провести этот ритуал.

Устрашающая четверка

В Восточной Азии к числу 13 относятся совершенно спокойно. В то же время цифрой с отрицательной энергетикой там считается четверка. Все из-за созвучности названия этой цифры в китайском языке со словом "смерть". Поэтому в пятницу, 13 можно просто на один день убедить себя, что наихудшим числом является именно 4.

Счастливый кролик

А вот у народов Северной Америки свой ответ на все негативные суеверия. И это кролик. В первый день нового месяца коренные североамериканцы произносят заклинание: "Кролик, кролик" и верят, что весь этот период удача будет благосклонна к ним. Так что в день, который кажется вам несчастливым, просто возьмите с собой изображение кролика в качестве талисмана.

Стук по дереву

В то, что это действие призывает духов природы, которые могут оградить от несчастий, верили древние кельты. Христиане связали это суеверие с деревом, из которого был сделан крест, на котором распяли Иисуса. Так или иначе, а стук по дереву, желательно неокрашенному – хорошая защита для боящихся пятницы, 13-го.

Лимон и чили для защиты от зла

В Индии можно увидеть, как люди на стенах своего дома вывешивают цепочку из семи перчин чили с лимоном. Такую же нитку вешают на транспортные средства и велосипеды. А все потому, что согласно индуистской легенде, богиня несчастья Алакшми любит есть кислую и острую пищу. Так что, если она когда-нибудь приблизится к вашему дому или месту работы, она утолит голод перцем чили и лимоном и вернется, не переступая порога. Поэтому в пятницу, 13-го, можете взять себе вместо оберега такую нитку.

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