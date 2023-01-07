Кому нельзя дарить чашку: человек может никогда не обрести счастья

Чашки считаются популярным сувениром и их часто и охотно дарят по праздникам. Но можно ли дарить посуду? Может быть, дарить чашку приносит несчастье?

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OBOZREVATEL обратился к народным приметам и собрал все, что связано с этим предметом. Если человек, которому вы собираетесь сделать такой сувенир, верит в приметы, обязательно прочтите этот материал до конца. В дарении чашек есть масса нюансов, которые важно знать.

Кому нельзя дарить чашки?

Чашку ни в коем случае нельзя дарить одинокому человеку. Такой подарок будет считаться пожеланием навсегда остаться без пары.

Если вы решите порадовать чашкой человека, который находится в отношениях, то выбирайте сразу парный подарок. Ведь одна чашка, подаренная кому-то из пары, может принести влюбленным ссоры, несчастья и даже расставание. В таком случае дарите парный набор.

Дарите чашку своему любимому человеку? Не забудьте и о себе, подарите две, чтобы не сглазить свое же счастье.

Пожилым людям не стоит дарить чашки синего, особенно темно-синего цвета. Согласно примете, это может приблизить их смерть.

Не дарите чашки с эффектом потертости или специально состаренные. Такой предмет посуды может привлечь в жизнь человека нищету.

Как сделать так, чтобы подаренная чашка не доставляла неприятности?

Если вы все же хотите подарить своему близкому человеку чашку, или он сам желает получить такой подарок, есть несколько способов избавиться от плохой энергетики такого подарка.

Любой подарок, потенциально предвещающий несчастье, можно выкупить и тем самым "очистить" его. Выкупать можно за любую сумму. В идеале выкуп должен быть в виде монет, а не купюр.

Чашку можно до краев заполнить крупой. Тогда этот подарок станет предвестником изобилия, а не одиночества, ведь символизм крупы, олицетворяющей хороший урожай и деньги, перекроет негативный смысл пустой чашки.

Еще один хороший "наполнитель" в таком случае – это конфеты, орешки, пакетики чая, кофейные зерна или другие вкусности. Таким образом вы превратите свой подарок в пожелание сладкой и радостной жизни.

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