Пять знаков зодиака, которые помешаны на сексе

Некоторые знаки зодиака думают о сексе значительно больше их соседей по гороскопу. Девы, Овны, Рыбы и Весы буквально помешаны на интиме.

Одержимость близостью связана не только с эмоциональностью, чувственностью и высоким либидо, но и с влиянием небесных светил, рассказала для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Овен

Рожденные под этим знаком зодиака помешаны на сексе и всячески это показывают. В клубе Овен обязательно будет смотреть на вас провокационным взглядом, представляя, как срывает одежду. Такой человек прямо покажет, чего хочет, независимо от того, есть ли у вас уже партнер или нет. Им нравится прелюдия, так как в большинстве случаев она предсказывает, каким будет секс. И всегда не против поэкспериментировать.

Рыбы

Обладают очень высоким сексуальным влечением и наслаждаются интимной близостью. Они хотят заниматься сексом каждый день и по несколько раз в день. Поэтому Рыбам очень сложно найти постоянного партнера. Представители этого созвездия способны разглядеть сексуальные вещи в повседневных ситуациях, что их постоянно заводит. Рыбы любят представлять, как они занимаются сексом с разными партнерами. Обладатели чувствительного тела.

Весы

Секс с Весами – долгий и незабываемый. Им нравятся предварительные ласки и многократные оргазмы своего партнера. Они делают все это, чтобы продемонстрировать свои сексуальные способности. Они видят секс повсюду – в музыке, в фильмах, даже в еде.

Телец

Этот знак зодиака чрезвычайно одержим постельными утехами и умудряется предаваться им регулярно. Это очень сексуально активные люди, которые занимаются сексом везде, где есть возможность. В следующий раз, когда вы попытаетесь войти в туалет самолета и не сможете, знайте: там наверняка с кем-то уединился Телец.

Дева

Они обожают секс, горячих партнеров и многое умеют в постели. Ради вызывающих возбуждение партнеров они готовы еще больше трудиться над собой. Когда рядом с мужчиной-Девой много красивых женщин, он будет думать о сексе постоянно и ничего поделать с этим не может.

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