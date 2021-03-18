Дети, которые родятся в апреле, мае и июне, будут уникальными, – астролог

Родители малышей, которые появятся на свет в апреле, мае и июне 2021 года, получат необычных наследников.

Детки, родившиеся в эти месяцы, будут обладать своими уникальными чертами характера, многие из которых сделают жизнь мам и пап сложнее. Но в то же время, подарят миру уникальных личностей. Об этом в своем Instagram написала астролог Василиса Володина.

В апреле на свет появятся яркие индивидуалисты. Их главной особенностью будет то, что уже с момента рождения эти малыши будут ощущать, что являются самостоятельными личностями и людьми, покажут сразу свою амбициозность и дерзость. Мамам и папам новорожденных максималистов придется несладко. Ведь детки вряд ли будут послушными, особенно в пубертатный период. Но гордиться тоже будет чем: апрельские дети порадуются изобретательностью, энергичностью, умением привлечь к себе внимание в любом месте. В то же время, рожденные в последнюю неделя апреля будут домашнее и послушнее.

В первой половине мая родятся малыши-оригиналы, эгоцентрики и революционеры. Они станут самостоятельными рано, потому будут нуждаться в том, чтобы родители не давили на них и не опекали, а помогали обрести независимость.

А во второй половине месяца мир получит очень любознательных, шустрых и патриотичных детей. Они будут дорожить семейными ценностями, национальными традициями, личной глубокой связью с родителями. Для рожденных во второй половине мая самым важным в жизни будет внимание обоих родителей, а не только мам, а также их забота и тепло. ⠀

Младенцы, которые явят себя миру в июне, окажутся полны человечности. Эти гуманисты помощь ближним будут считать одной из высших ценностей. Мечтательность и вера в чудо – их особенности. Но возвышенный образ мыслей и стремление к придуманных идеалам могут принести проблемы. На родителях задача – воспитать в таких необычных детях любовь и к реальности.

Люди, рожденные в дни, близкие к затмениям, склонны к сознательным заблуждениям и неоправданному оптимизму. Поэтому им лучше с детства привить реализм и адекватность.

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