П'ять знаків зодіаку, які схиблені на сексі

Тетяна Нечет
Тетяна Нечет
Суспільство
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Любителі сексу зодіаку

Деякі знаки зодіака думають про секс значно більше від їхніх сусідів по гороскопу. Діви, Овни, Риби й Терези буквально схиблені на інтимі.

Одержимість близькістю пов'язана не тільки з емоційністю, чуттєвістю і високим лібідо, але й із впливом небесних світил, розповіла для сайту Her Way астрологиня Лорена Томас.

Овен

Народжені під цим знаком зодіаку схиблені на сексі й усіляко це показують. У клубі Овен обов'язково буде дивитися на вас провокаційним поглядом, уявляючи, як зриває одяг. Така людина прямо покаже, чого хоче, незалежно від того, чи є у вас уже партнер, чи ні. Їм подобається прелюдія, оскільки здебільшого вона пророкує, яким буде секс, і завжди не проти поекспериментувати.

Риби

Мають дуже високий сексуальний потяг і насолоджуються інтимною близькістю. Вони хочуть займатися сексом щодня і по кілька разів на день. Тому Рибам дуже складно знайти постійного партнера. Представники цього сузір'я здатні розгледіти сексуальні речі в повсякденних ситуаціях, що їх постійно заводить. Риби люблять уявляти, як вони займаються сексом із різними партнерами. Володарі чутливого тіла.

Терези

Секс із Терезами – довгий і незабутній. Їм подобаються попередні пестощі і багаторазові оргазми свого партнера. Вони роблять все це, щоб продемонструвати свої сексуальні здібності. Вони бачать секс всюди – в музиці, у фільмах, навіть в їжі.

Телець

Цей знак зодіаку надзвичайно одержимий постільними втіхами і примудряється віддаватися їм регулярно. Це дуже сексуально активні люди, які займаються сексом скрізь, де є можливість. Наступного разу, коли ви спробуєте увійти в туалет літака і не зможете, знайте: там напевно з кимось усамітнився Телець.

Діва

Вони обожнюють секс, гарячих партнерів і багато чого вміють у ліжку. Заради збудливих партнерів вони готові ще більше працювати над собою. Коли поруч із чоловіком-Дівою багато красивих жінок, він буде думати про секс постійно. І нічого вчинити з цим не може.

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