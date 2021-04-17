Пять регионов стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям

За прошедшие сутки, 17 апреля, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1112 зараженными.

Следом в статистике оказались Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

г. Киев – 1112 случаев;

Винницкая область – 344 случая;

Волынская область – 342 случая;

Днепропетровская область – 1169 случаев;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 439 случаев;

Закарпатская область – 187 случаев;

Запорожская область – 666 случаев;

Ивано-Франковская область – 147 случаев;

Киевская область – 965 случаев;

Кировоградская область – 214 случаев;

Луганская область – 248 случаев;

Львовская область – 793 случая;

Николаевская область – 432 случая;

Одесская область – 1097 случаев;

Полтавская область – 745 случаев;

Ривненская область – 518 случаев;

Сумская область – 586 случаев;

Тернопольская область – 378 случаев;

Харьковская область – 1386 случаев;

Херсонская область – 294 случая;

Хмельницкая область – 644 случая;

Черкасская область – 695 случаев;

Черновицкая область – 248 случаев;

Черниговская область – 594 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, большинство опрошенных украинцев – 39% – с начала пандемии не увеличили, но и не уменьшили употребление алкоголя. Также в рамках исследования они высказались, какие именно напитки предпочитают.