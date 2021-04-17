Пять регионов стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям
За прошедшие сутки, 17 апреля, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1112 зараженными.
Следом в статистике оказались Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1112 случаев;
Винницкая область – 344 случая;
Волынская область – 342 случая;
Днепропетровская область – 1169 случаев;
Донецкая область – 741 случай;
Житомирская область – 439 случаев;
Закарпатская область – 187 случаев;
Запорожская область – 666 случаев;
Ивано-Франковская область – 147 случаев;
Киевская область – 965 случаев;
Кировоградская область – 214 случаев;
Луганская область – 248 случаев;
Львовская область – 793 случая;
Николаевская область – 432 случая;
Одесская область – 1097 случаев;
Полтавская область – 745 случаев;
Ривненская область – 518 случаев;
Сумская область – 586 случаев;
Тернопольская область – 378 случаев;
Харьковская область – 1386 случаев;
Херсонская область – 294 случая;
Хмельницкая область – 644 случая;
Черкасская область – 695 случаев;
Черновицкая область – 248 случаев;
Черниговская область – 594 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, большинство опрошенных украинцев – 39% – с начала пандемии не увеличили, но и не уменьшили употребление алкоголя. Также в рамках исследования они высказались, какие именно напитки предпочитают.