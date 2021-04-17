Пять регионов стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1 минута
10,4 т.
Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 апреля, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1112 зараженными.

Следом в статистике оказались Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1112 случаев;

  • Винницкая область – 344 случая;

  • Волынская область – 342 случая;

  • Днепропетровская область – 1169 случаев;

  • Донецкая область – 741 случай;

  • Житомирская область – 439 случаев;

  • Закарпатская область – 187 случаев;

  • Запорожская область – 666 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 147 случаев;

  • Киевская область – 965 случаев;

  • Кировоградская область – 214 случаев;

  • Луганская область – 248 случаев;

  • Львовская область – 793 случая;

  • Николаевская область – 432 случая;

  • Одесская область – 1097 случаев;

  • Полтавская область – 745 случаев;

  • Ривненская область – 518 случаев;

  • Сумская область – 586 случаев;

  • Тернопольская область – 378 случаев;

  • Харьковская область – 1386 случаев;

  • Херсонская область – 294 случая;

  • Хмельницкая область – 644 случая;

  • Черкасская область – 695 случаев;

  • Черновицкая область – 248 случаев;

  • Черниговская область – 594 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, большинство опрошенных украинцев – 39% – с начала пандемии не увеличили, но и не уменьшили употребление алкоголя. Также в рамках исследования они высказались, какие именно напитки предпочитают.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов