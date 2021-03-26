Пять бойцов Нацгвардии посмертно получили звание Герой Украины. Фото

В Украине пять воинов Национальной гвардии посмертно получили звание Герой Украины.

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко по случаю празднования 7-ой годовщины Дня Национальной гвардии Украины. Всего 1536 нацгвардейцев отмечены государственными наградами, в том числе 196 посмертно.

Он назвал имена погибших Героев: генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Андрей Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергей Михальчук и солдат Евгений Тельнов.

Шевченко добавил, что всего в рядах НГУ служит более 40 тысяч бойцов. При этом законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч.

Также 40 526 воинов НГУ являются участниками боевых действий, из них 1238 женщины. В зоне АТО/ООС погибли 229 воинов, 913 раненых и травмированных на войне, 13 пропали без вести.

Сержант Сергей Михальчук

Лейтенант Богдан Завада

Солдат Евгений Тельнов

Генерал-майор Сергей Кульчицкий

Полковник Андрей Соколенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в нашей стране отмечается День Национальной гвардии Украины.