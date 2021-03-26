П'ять бійців Нацгвардії посмертно отримали звання Герой України. Фото

В Україні п'ять воїнів Національної гвардії посмертно отримали звання Герой України.

Про це у Facebook повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко з нагоди святкування 7-ої річниці Дня Національної гвардії України. Загалом 1536 нацгвардійців відзначені державними нагородами, зокрема 196 посмертно.

Він назвав імена загиблих Героїв: генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник Андрій Соколенко, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергій Михальчук та солдат Євген Тельнов.

Шевченко додав, що всього в лавах НГУ служить понад 40 тисяч бійців. До того ж законом передбачено збільшення за необхідності до 60 тисяч.

Також 40 526 воїнів НГУ є учасниками бойових дій, з них 1238 жінки. У зоні АТО/ООС загинули 229 вояків, 913 поранених і травмованих на війні, 13 пропали без вісті.

Сержант Сергій Михальчук

Лейтенант Богдан Завада

Солдат Євген Тельнов

Генерал-майор Сергій Кульчицький

Полковник Андрій Соколенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в нашій країні відзначається День Національної гвардії України.