'Путинский режим такого не выдержит': Пионтковский назвал главный 'маркер' успеха контрнаступления ВСУ

Известный российский политолог, резко выступающий против диктатуры президента РФ Владимира Путина и войны в Украине, Андрей Пионтковский назвал главный "маркер" успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины. Речь идет об уничтожении Крымского моста.

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По его словам, путинский режим такого не выдержит. Об этом он рассказал в интервью проекту "Орестократия".

Пионтковский отметил, что проигрыш России в войне станет точкой развала самой страны-агрессора.

"Мы говорим о украинском наступлении, для меня и для большинства военных экспертов существует очень простой маркер успеха или не успеха этого наступления. Успех – это уничтожение Крымского моста", – сказал он.

Политолог объяснил, что уничтожение Крымского моста замыкает в котел крымскую группировку российских оккупантов.

"Армия вынуждена оттуда бежать и это большой военный результат и еще больше это успех политический, психологический этого путинский режим не выдержит и режим уходит. Любой уход режима это угроза распада, но вот они относится к этому прагматично очень - какой распад, ведь в случае этого распада громадную роль будет играть Китай", – сказал он.

Пионтковский уверен, что КНР по Пекинскому договору просто немедленно заберет себе определенные российские территории.

"Это ему ничего не стоит, но опасность еще в том, что, предположим, там возникнут какие-то широко обсуждаемые образования - якутская республика, западная сибирская. У Пекина будут очень большие возможности подчинить эти республики и превратить их собственно в свои протектораты, как ни крути можно получить тот же результат, от которого хотели уйти – полное подчинение значительной части России Китаю", - объяснил он.

С другой стороны, как считает политолог, в случае распада РФ на первом этапе к власти придут не какие-то либеральные западные силы, а какая-то националистически ориентированная группа.

"Но какие они не были бы прозападные по своим инстинктам, любые новые правители России они просто обязаны будут увидеть ту реальную угрозу, которую представляет для них Китай, а Китай уже перестанет стесняться, он пока надеется, что Путин будет до 30 года и он будет все это переваривать постепенно, а в случае ухода Путина предпримет там решительные действия", – убежден он.

В то же время, по словам Пионтковского, нельзя исключать появление некой националистической силы, которая понимает громадную опасность Китая и найдет с ним какое-то взаимопонимание.

"Вот такая сложная динамика может развиваться, но разница в том, что если до последнего время, до этого активного вызова со стороны Китая вот эта угроза распада России сдерживала американцев от решительных поставок вооружение, то сейчас они понимают сложность этой ситуации, но она не будет их сдерживать от поставок вооружения, потому что они понимают, что сохранение Путина у власти это полное подчинение России Китаю, а их задача любым способом вот эту ось Китай – Россия разрубить", – резюмировал политолог.

В феврале российский диктатор Владимир Путин впервые признал, что РФ в будущем может ждать развал, когда страна разделится на "московитов, уральцев и другие" народности. По его мнению, это будет в случае, если Западу удастся ликвидировать РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов говорит, что круг плохих дел вокруг лидера Кремля сужается с каждым днем. Путин якобы надоел всем российским элитам и сам себя загнал в угол, выходом из которого может стать только признание им проигрыша в войне против Украины.

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