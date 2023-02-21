У Путина остался один выход в войне с Украиной, но и тот чреват плохим финалом, – экс-сотрудник КГБ

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов заявил, что круг плохих дел вокруг лидера Кремля Владимира Путина сужается с каждым днем. Он якобы надоел всем российским элитам и сам себя загнал в угол, выходом из которого может стать только признание им проигрыша в войне против Украины.

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Такое мнение бывший российский разведчик, а ныне журналист и специалист по международным отношениям высказал в эфире "24 канала". По его словам, глава РФ сам разрешил водить себя за нос, поверив в сценарий 2014 года, когда стране-агрессору удалось временно оккупировать Крым (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Путин надоел всем в РФ. Он заварил эту кашу и сам загнал себя в угол. Но у него есть очень простой выход – сказать, что выводит войска и заканчивает эту войну. Все, никаких проблем нет", – отметил Жирнов.

Он подчеркнул: очевидно, что такое неприятное решение станет позорным концом для диктатора. В то же время любые другие решения по поводу того, как выкрутиться в войне, от кого бы они ни исходили в Кремле, также не помогут Путину.

Экс-кагебист говорит, что представители так называемой российской элиты хотят "слить" главу РФ, потому что он тянет их за собой на дно. А единственный шанс для них удержаться на плаву – сделать Путина козлом отпущения.

"Все элиты поняли, что это хороший выход. Можно повесить на него всех собак, сказать, что это он их заставлял, а они сопротивлялись", – объяснил Жирнов.

Он заявил, что российские военные якобы были против войны, потому что "понимали ее последствия". По его словам, они знали, что уже восемь лет воюют на Донбассе и ничего не могут добиться.

"Поэтому Путина сейчас будут сдавать все, и чем быстрее они это сделают, тем лучше для нас всех", – подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из первых политических эмигрантов из путинской России Евгений Киселев заявил, что именно Запад должен послать сигнал окружению Путина, который поможет отстранить его от власти. Он рассказал о деградации РФ, междоусобных войнах господствующих кланов и перспективах выживания "кадыровых" в постпутинский период.

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