Путин впервые заговорил о полном развале России: будут московиты, уральцы и другие

Российский диктатор Владимир Путин впервые признал, что РФ в будущем может ждать развал, когда страна разделиться на "московитов, уральцев и другие" народности. По его мнению, это будет в случае, если Западу удастся ликвидировать РФ.

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В таких намерениях глава Кремля вновь обвинил такие государства. Его слова в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" процитировал ряд других пропагандистских ресурсов.

"У Запада одна цель – ликвидировать Российскую Федерацию. Запад мог бы принять Россию в "семью цивилизованных народов" только по частям", – выразил убеждение глава РФ.

Он добавил, что в таком случае русский народ не сохранится, а разделится на разные народности, которые захотять "отколоться" от России.

"Если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, русский народ может не сохраниться – будут московиты, уральцы и другие", – высказался российский диктатор.

В этом же интервью Путин заявил, якобы РФ не может не учитывать ядерные потенциалы всей НАТО в условиях, когда Альянс "желает ей поражения".

По его словам, американские сателлиты включились в борьбу против России, но, уверен диктатор, "осознают эгоистичность намерений Вашингтона". По его мнению, хотя мир и должен меняться, РФ против выстраивания "нового мира в пользу только одной страны", которой он назвал США.

"Снабжение НАТО оружия в Украину – это и есть участие в конфликте, ведь денег за это вооружение Запад не получает", – также заявил глава РФ, комментируя развязанную им войну против Украины.

Добавим: диктатор Путин не комментировал годовщину полномасштабного вторжения своих войск в Украину 24 февраля. Эксперты связывают это с тем, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных главой Кремля целей и не имеет значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Со своей стороны бывший начальник московского управления ФСБ генерал Евгений Савостьянов заявил, что глава РФ "в беде", поскольку его войска не смогли добиться каких-либо значительных успехов к годовщине войны в Украине. В связи с этой Путин цепляется за любой шанс, потому что панически боится гнева россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов говорит, что круг плохих дел вокруг лидера Кремля становится уже с каждым днем. Путин якобы надоел всем российским элитам и сам себя загнал в угол, выходом из которого может стать только признание им проигрыша в войне против Украины.

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