Путин потерял чувство реальности: диссидент Иосиф Зисельс объяснил причину современного антисемитизма в РФ

Едкие замечания, направленные в адрес еврейского народа, которые все чаще стал позволять себе диктатор Владимир Путин, свидетельствуют об отчаянии Кремля от многочисленных потерь и поражений на фронте в Украине. Теперь заявленные идеи о "денацификации" государства, где высший президентский пост занимает еврей Владимир Зеленский, выглядят еще более абсурдно, чем в начале полномасштабного вторжения.

Об этом заявил еврейский общественный деятель Украины, член наблюдательного совета Украинского Хельсинкского союза по правам человека Иосиф Зисельс в интервью Телеграфу. Он подчеркнул, что со времен Российской империи антисемитизм всегда был и на государственном уровне, и, конечно, на бытовом.

"Но в России антисемитизм – управляемый, и он включается тогда, когда это решают наверху. Это мы уже видели в русской истории, когда растворенный внизу, в народе антисемитизм мобилизуется, манипулируется и направляется в нужное русло. Это было во время борьбы с так называемыми космополитами, в 1940- в годы врачей, тогда Сталин использовал это, потом — Хрущев, Брежнев", – заметил он.

Видео дня

Зисельс добавил, что недавнее замечание Путина о том, что именно американские элиты поставили еврея Зеленского во главу Украины, чтобы скрыть зверства нацизма, – немыслимы и глупы. В Штатах знать не знали, кто будет следующим президентом нашей страны и для них было удивительно, что неоспоримую победу на выборах 2019 года получил несистемный человек, для которого политика чужда.

"Единственный, кому выгодно обсуждать еврейскую принадлежность Зеленского, это сам Путин. Он обращается к россиянам, это имперский народ и такие высказывания действительно "заходят" для определенной его части", – убежден представитель еврейского этноса.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин выступил с фантасмагорическими обвинениями в сторону Запада, который якобы специально "поставили во главе Украины этнического еврея" Владимира Зеленского, чтобы прикрыть стихийный режим нацизма в стране. В МИД Украины назвали слова президента РФ очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит.

До этого кремлевский фюрер бестолково назвал украинского лидера позором еврейского народа. Сам Зеленский даже не посчитал нужным на это реагировать, а вот еврейское сообщество отмалчиваться не стало.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!