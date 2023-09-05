Путин обвинил Запад в том, что тот прикрывает нацизм в Украине этническим евреем Зеленским: в МИД Украины ответили

Президент России Владимир Путин снова взялся обвинять Украину в "нацизме". По версии российского диктатора, "западные кураторы" якобы специально "поставили во главе Украины этнического еврея" Владимира Зеленского, чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украинского государства, которую видят только лишь в Кремле. В Министерстве иностранных дел назвали слова президента РФ очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит.

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Путин также обвинил Зеленского в том, что он якобы героизирует нацизм и тех, кого Кремль "назначил" в организаторы Холокоста. Порцию отборного антисемитского и украинофобского бреда российский диктатор выдал в интервью одному из центральных кремлевских телеканалов.

Этническое происхождение Зеленского никак не дает покоя кремлевскому диктатору. Он не теряет ни малейшей возможности, чтобы приплести еврейские корни украинского президента к выдуманному Кремлем "нацизму", якобы захлестнувшему Украину.

В очередном маразматическом заявлении пропагандистам РФ Путин выдал, что "западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" современной Украины.

"Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек. И лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, что они говорят в интернете", — заявил Путин.

Что именно "говорят в интернете" граждане Израиля, российский диктатор не пояснил.

При этом, по версии кремлевского диктатора, евреев во время Второй мировой войны в Украине убивали исключительно украинцы, нацисты же к этому, уверяет Путин, совершенно не причастны. Об этом в этот же день, 5 сентября, президент государства-агрессора заявил во время беседы с директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником.

"Это полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети. Полтора миллиона человек. Если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть. Двадцать пять процентов жертв. Александр Яковлевич, а кто это делал на Украине?.. Это были не просто нацисты. Это были те самые коллаборационисты, о которых сейчас главный раввин России сказал. Это вот как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы даже… даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях", – на голубом глазу оправдал своих идеологических предшественников российский диктатор.

В Министерстве иностранных дел назвали слова президента РФ очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит. Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку", – отметил спикер МИД Олег Николенко.

Этническое происхождение Зеленского в своих спичах Путин упоминает не впервые. Так, в июне этого года, в ходе Петербургского международного экономического форума диктатор набросился на Зеленского и назвал его "позором еврейского народа".

"Я никогда не даю никаких оценок коллегам, как бы у нас не складывались отношения. Считаю это некорректно. Я, кстати, и о господине Зеленском никогда не говорю ничего. Единственное, что вызывает мое полное неприятие: как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев... У меня много друзей евреев, и они говорят, что Зеленский — не еврей, он позор еврейского народа", – заявил тогда диктатор.

В Robert Lansing Institute после этого пассажа президента РФ вынесли "вердикт": Путин пытается подражать канцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру и разыгрывает карту российского шовинизма, прибегая к антисемитской риторике в отношении Зеленского.

На возмутительное высказывание Путина также отреагировала Еврейская конфедерация, назвавшая украинского президента "лидером, показавшим пример мужества".