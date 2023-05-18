Пустые пляжи и ни одного человека: как выглядит оккупированная Кирилловка в Запорожье. Видео

Середина мая традиционно открывает сезон на всех побережьях Черного и Азовского морей. Исключением стали пляжи, которые временно оказались под контролем России.

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Наглядным примером стала Кирилловка, популярная на Запорожье зона отдыха для туристов со всей Украины. Военный и блогер Анатолий Штефан опубликовал оттуда кадры – базы отдыха и сам берег моря находятся в запустении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ничего похожего на начало летнего сезона или хотя бы подготовки к нему речь не идет. Несмотря на солнце и ясную погоду, даже сотрудники заведений поблизости от пляжа не запустили работу к визиту гостей: очевидно, что "русский мир" послужит крайне негативным фактором для наплыва отдыхающих нынешним летом.

Напомним, "власти" временно оккупированного Крыма утверждают, что они полным ходом готовятся к курортному сезону, несмотря на "СВО". Мол, благоустройству туристической инфраструктуры "уделяется большое внимание" и многое "действительно удивит гостей в грядущем сезоне-2023".

Как сообщал OBOZREVATEL, не лучше ситуация и в прочих населенных пунктах, подконтрольных России. В Мелитополе людям в качестве "гумпощи" раздали просроченные консервы и газеты с откровенной пропагандой.

А на временно оккупированной территории Херсонской области вражеские солдаты боятся украинских партизан. Из-за страха перед украинским подпольем назначенный оккупантами гауляйтер Владимир Сальдо даже созвал совещание с представителями силовых органов РФ, чтобы выработать план действий по борьбе с партизанским движением.