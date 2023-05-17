Просроченные консервы и газеты с пропагандой: в сети показали 'гумпомощь' от захватчиков

Российские захватчики, временно оккупировавшие украинские города, продолжают показывать, насколько ничтожным является "русский мир". В Мелитополе людям в качестве "гумпощи" раздали просроченные консервы и газеты с откровенной пропагандой.

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Об этом сообщает "РИА Мелитополь". Издание показало пайки, которые раздали украинцам (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в штабе гумпомощи, типа от "Единой России" выдавали такой сверток", – подписано фото с продуктами в уже смятых банках и газетами с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным на первой странице.

К слову, наибольше в свертке, было пропагандистских газет. Но и это еще не самое удивительное.

Как пишет СМИ, "помощь" в штабах раздают дети.

"Выдают одежду, еду, чай и ряженку разливают. Выдали: паштет, консервы, горох и пшено. И что интересно: дох*я их газет! Пока мы их собираем десятками и жжем. Консервы кстати просроченные!" – говорится в подписи к фото.

На кадре также можно увидеть надпись "Молодая гвардия" и пропагандистский слоган "Вместе с Россией".

Вот так захватчики пытаются переманить на свою сторону украинцев, которым не оставили выбора, оккупировав нашу родную землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают осуществлять зверства против украинского народа. На оккупированных территориях нашей страны школьникам, не получившим российские паспорта, захватчики не выдают аттестаты.

Также российские оккупанты на захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) усилили меры контроля над персоналом. Дошло до того, что атомщикам запретили даже общаться между собой и смотреть по сторонам во время работы.

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