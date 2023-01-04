Митрополит Епифаний проведет Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры – официальное заявление

Митрополит Епифаний, возглавляющий Православную церковь Украины, впервые проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Он состоится 7 января – в праздник Рождества Христова по Юлианскому календарю.

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Об этом в среду, 4 января, сообщили на официальном сайте ПЦУ. Как отмечается, церковь получила на Божественную литургию соответствующее разрешение.

Она начнется 7 января в 9.00. Это будет первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре.

"После получения соответствующего разрешения информируем верных и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры", – говорится в сообщении.

Отметим, что вопрос о дате празднования Рождества снова начал активно обсуждаться в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ. В ПЦУ разрешили верующим отмечать 25 декабря или 7 января по желанию.

В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.

24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. В то же время, промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

Напомним: УПЦ МП "выселили" из двух главных храмов Киево-Печерской лавры – Успенского и Трапезного соборов, принадлежащих государству. 1 января УПЦ МП не пустили на территорию соборов, срок их аренды истек 31 декабря.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не забирать у УПЦ МП храмы на территории Лавры. Однако, несмотря на его уговоры, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что ведомство не будет рекомендовать Лаврскому заповеднику продолжать соглашение с УПЦ МП.

Как известно, в начале декабря на заседании СНБО был принят ряд решений по деятельности УПЦ МП в Украине. На этом же заседании была инициирована проверка соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, размещенного на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Кроме того, СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. 2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры закрыли на замок, а двери опечатали. Там работала комиссия музея. Представителям УПЦ МП не продлили договор на пользование этими объектами.

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