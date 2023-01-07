'Правда на нашей стороне': Епифаний во время рождественской службы напомнил, как Украина разрушила планы России, и почтил Героев

История Рождества Христова имеет параллели с войной России против Украины. Наша страна уже разрушила планы РФ по быстрой оккупации и получила поддержку мира.

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Об этом 7 января заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в своей проповеди во время Рождественского богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В частности, он отметил, что Рождество "побуждает к борьбе со злом, грехом, тьмой этого века, и без победы в этой борьбе не достигается настоящий мир".

Такие размышления особенно отзываются в сердцах украинцев, переживающих время тяжелых испытаний войной.

"Мы не хотели этой войны... Более трех десятилетий назад мы вырвались из многовекового рабства, свергли иго, стали независимыми, начали строительство собственного суверенного государства. Те, кто держал нас в неволе, не могли стерпеть наших достижений и успеха. Дьявольские злобы и успехи. зависть побуждали их начать войну, но в ней они обязательно потерпят поражение, ведь правда на нашей стороне", – сказал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ напомнил, что Украина уже разрушила планы РФ по быстрой оккупации и имеет поддержку мира. Украинцы уже добились моральной победы, "ведь все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления" России.

Епифаний также вспомнил в своей речи об украинских защитниках, жителях оккупированных территорий, пленных и беженцах и призвал молиться о них.

"Самые теплые молитвы и самые сердечные пожелания сегодня звучат для наших современных Героев. Вспомним также и наших братьев и сестер, которые вынуждены отмечать праздники в неволе, на временно оккупированных украинских землях. Вспомним наших военных и гражданских пленных и других несправедливо заключенных и попросим Господа для них защиты и быстрого освобождения", – призвал Епифаний.

Кроме того, глава ПЦУ вспомнил волонтеров и всех, кто во время войны "помогает нуждающимся".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января митрополит Епифаний проводит богослужение в Успенском соборе по случаю Рождества. Это первая в истории литургия предстоятеля ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

Напомним, 5 января Успенский собор и Трапезную церковь лавры окончательно передали государству.