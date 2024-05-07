Большинство украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП – КМИС

83% украинцев считают, что государство должно каким-то образом вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, 63% поддержали полный запрет этой церкви в Украине.

Остальные 20% выступили за несколько более "мягкий" подход, предусматривающий не полный запрет, но установление государственного контроля и надзора. Соответствующие результаты показал соцопрос Киевского международного института социологии.

Еще 12% респондентов считают, что вмешиваться в дела УПЦ (МП) не стоит, а нужно только расследовать отдельные возможные случаи правонарушений.

Социологи сравнили нынешние результаты с аналогичными опросами прошлых лет. Оказалось, что в декабре 2022-го полный запрет УПЦ МП в Украине поддержали 54% респондентов, а в мае 2023 – 66%.

Напомним, Опендатабот сообщил, что на территории Украины остается 8097 церквей, имеющих связи со страной-агрессором. В течение полномасштабной войны их количество уменьшилось только на 685 громад.

Больше всего церквей перешли в Православную Церковь Украины в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Расследователи Бигус.инфо сообщили, что на основе УПЦ МП в Украине действует агентурная кремлевская сеть, которая имеет целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В частности, как утверждают журналисты, "агенты в рясах" распространяют пропагандистские нарративы и дискредитирующие украинское руководство материалы через "Союз православных журналистов", "Первый казацкий" и "Миряне".

– СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ Московского патриархата Арсению, который, по данным следствия, "сдал" России позиции украинских военных в Донецкой области. Еще до начала полномасштабного вторжения клирик выражал прокремлевские нарративы.

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