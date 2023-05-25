ПЦУ будет просить перенести День защитников и защитниц Украины: названы причина и дата

День защитников и защитниц Украины в Украине отмечают вместе с церковным днем Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому Православная церковь Украины обратится с просьбой перенести государственный праздник, который до сих пор праздновали 14 октября, на 1 октября.

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Об этом в интервью Радио Свобода рассказал митрополит Переяславский и Александр Вишневский (Драбинко). Так, после принятия решения о переходе на новоюлианский календарь, праздник Покрова будет приходиться на 1 октября.

"Моя была инициатива обратиться в органы государственной власти соответствующих, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, согласно тем праздникам, которые к нему привязаны. А это Покров и День государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, совпадающим с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – он и так уже был объявлен государством выходным днем", – рассказал митрополит Александр.

Сегодня 14 октября в Украине празднуется День защитников и защитниц, который является официальным выходным днем. Исторически этот праздник связан с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Согласно новоюлианскому календарю, утвержденному Православной Церковью Украины 24 мая, церковный праздник Покрова теперь будет приходиться на 1 октября. Поэтому церковь обращается с просьбой перенести государственный праздник на эту дату.

Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины приняла эпохальное решение – уже с 1 сентября 2023 года она перейдет на новоюлианский календарь. Это означает, что все церковные праздники с непереходными, зафиксированными датами сместятся почти на две недели назад.

Напомним также, что 7 января 2023 глава ПЦУ митрополит Эпифаний впервые провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре. На осуществление службы были получены необходимые разрешения.