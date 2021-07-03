19 июня 2021 года для учащихся 11-х классов города Дебальцево (ОРДО-оккупированные районы Донецкой области) состоялся выпускной бал, который проходил в здании местного железнодорожного вокзала. Как написали на сайте коллаборционистско-оккупационной администрации города: "Грациозно и великолепно выпускники закружились в прощальном вальсе".

Как по мне очень символично. И даже прекрасно. Выпускной бал в зале ожидания неработающего с 2014-го вокзала. В этой новости все ОРДЛО. Пустые города, пустые поезда. Выпускники без шанса на будущее в здании вокзала без будущего и расписания поездов. Поэтому я сегодня продолжу тему, начатую в статье "Умирая умирай".

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Мне жаль, что вот такие новости о "процветании" ОРДЛО, "процветании" оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО, ну, и самой РФ, не являются топ-темами наших СМИ. Мы должны показывать людям то, во что превращается мир, когда критическое большинство это думающий желудком безграмотный охлос, стремящийся в деградационное прошлое СССР и РФ, бегущий за сладкой халявой и радующийся популизму политиков.

РФ для поднятия боевого духа коллаборантов Донбасса, использовала старые коммунистические нарративы про светлое будущее, про униженный трудовой класс Донбасса и его величие, пообещала утолить жажду крови расстрелами и жажду халявы новым витком раскуркуливания.

Донбасс и Крым, населенные критическим большинством гомо-советикуса, заглотнули обещания и побежали за морковкой. Теперь пожинают плоды своего безумства "пожить на России". Но, только ли Донбасс и Крым готовы бежать за популистической советской морковкой "забрать-поделить-расстрелять"? К сожалению, нет. В Украине, в ее пока еще мирных частях достаточно тех, кто до сих пор мечтает вернуться в СССР, так как там у него был блат, сила, власть и дед в НКВД.

И вот для таких людей я бы и показывала все прелести жизни ОРДЛО. Бал выпускников с "дипломами" и "свидетельствами об образовании" "страны", которой нет на глобусе РФ, без будущего, в советском унылом мире гетто. Бал в пустом ж-д вокзале, который уже и забыл, что это люди, поезда, шум, радость встреч и слезы прощаний.

Красивая и правдивая картинка о победе охлократии — забрать, поделить, расстрелять, как на России, назад в СССР — и последствиях предательства своей страны. Ну, зато без бандер? — так же радостно уговаривает себя "народ Донбасса".

7 лет гетто. Без прав. Без свобод. Зависимые от украинских пенсий, так как оказалось, что на российские прожить невозможно. С ценами, "как в Москве". С качеством продуктов "как в Москве". Что ждет ж-д вокзал дальше? "Международный поезд" "лнр-днр" "Луганск-Ясиноватая-Луганск". Что ждет выпускников ОРДЛО? Пойдут служить в "народную милицию", уедут гастрабайтерами на Россию, ну, или останутся в ОРДЛО, получать "образование", чтобы потом работать на благо "республики" за зарплату, которая уже меньше, чем у дворника в мирных частях Украины.

Поэтому каждый день я начинала бы новости в Украине с картинки жизни в ОРДЛО. Вот вам троллейбусы и трамваи, умершие и превратившиеся в скелеты, напоминающие о жизни, которая давно кажется сном или сказкой. Вот "асфальт" ОРДЛО, который почему-то напоминает грязь. Ой, да это грязь и есть. А еще графики подачи воды, которые всего лишь графики, так как их никто не придерживается. Порывы и сгнившие тепло- и водо- подающие трассы-визитная карточка ОРДЛО.

7 лет никто, никто из "патриотов Донбасса", именно так называют себя коллаборанты, не сделал, не вложил, не выбил у оккупанта деньги на капитальную замену водо-ЖКХ подающих систем.

А как пели в 2014-м? — "да нас Россия озолотит, Киев нас обворовывал, а вот Россия сюда вложит миллиарды". Ну, как, вложила?

За 7 лет оккупации здесь разрушено все: железная дорога, аэропорты, бизнес-центры, дороги, шахты, заводы. Здесь все дотационное и сюда РФ сбрасывает весь контрафакт и неликвид, который не продается в магазинах РФ. Просроченные продукты, просроченные лекарства, подделанные ходовые марки товаров.

Поэтому каждый день "умирая умирай", рубрика о "процветании" тех, кто сделал свой шаг на триколорадное поле.

В ОРДДЛО рушится все. Абсолютно все. Нет такого участка жизнедеятельности, который был бы восстановлен, построен, создан.

Под Свердловском умирает парк ветряков. Когда-то замечательный проект зеленой энергетики, сегодня грозится обрушиться на головы "наварасом". Мы гордились этим парком ветряных "мельниц", фотографировались, в них был дух будущего и нового Донбасса, с новыми позициями, обновлением бизнеса и экологии. Нет этого. Умерло!

В ОРДЛО умирает связь "МТС-Водафон-Украина". ОРДЛынцы требуют плату от Украины за "предоставляемую связь". Раньше пускали специалистов ремонтировать станции. Сейчас… А кто туда поедет, если тебя запросто могут обвинить в шпионаже и арестовать, пытать, расстрелять.

И вот знаете, эта новость – об угасании связи "МТС" в ОРДЛО люди восприняли не как "здесь все умирает, до руководились", а "Украина, вы офигели, не платить нам и не ремонтировать вышки, а как мы будем обналичивать наши пенсии".

Да, и люди здесь давно "умерли". В них столько ненависти и ненависти по отношению к нам, мирным частям Украины, что скрыть ее очень сложно, да они и не скрывают. К Украине здесь относятся, как к "обязаны дать", не более. О, как получать "паспорта республик" и стрелять по ВСУ, как орать "путин введи", так кони "народы Донбасса-русские люди-наваросы", а как получать пенсии и льготы – граждане Украины.

Граждане ли? Население! Причем, с "паспортами" квази-грязи и паспортами РФ.

Горько? – да! Умирает мой край. Умирает часть Украины. И когда-нибудь-верю в освобождение, вернее, в бегство РФ — мы просто ошалеем от того, что мы увидим, от того, что нас ждет при восстановлении, от того, как нас там встретят, и от того, что там нечего будет восстанавливать. Строить заново. Города. Шахты. Заводы. А есть ли и будет ли смысл?

Оккупанты ничего не построили и не отремонтировали в ОРДЛО, только уничтожили. И им в этом помогают коллаборанты с воплями "Украина обязана будет отстроить". То есть, никто в ОРДЛО не сомневается, что эти территории вернутся в Украину. Просто стараются сейчас максимально их угробить.

Умирая умирай! Я считаю, что каждый день ОРДЛО должен быть исследован нами, разложен на молекулы и препарирован. Чтобы люди понимали, что их ждет, если они предадут Украину. Чтобы люди понимали, что их ждет, если будет реванш триколорадников. ОРДЛО — наше черное зеркало. Смотрите же в него. Думайте.

Кстати, что очень интересно и примечательно, соцсети и СМИ ОРДЛО для рекламы "международного" пассажирского поезда "Луганск-Ясиноватая-Луганск" взяли фото ж-д вокзала Луганска до войны, с желто-голубым поездом "Киев-Луганск", так как сфоткать ржавую электричку из двух вагонов, наверное, ни у кого из пропагандистов ОРДЛО не поднялась рука.

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