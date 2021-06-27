Знаете, если бы я имела отношение к власти, первое, что бы я сделала, это оценила все угрозы национальной безопасности страны — военную, эпидемиологическую, экологическую, социальную, промышленную, образовательную, культурную, историческую, информационную, экономическую, и в каждом ведомстве создала бы отдел, ответственный за оценку и противостояние этим угрозам.

Чтобы каждое ведомство знало, вот здесь на нас могут влиять, здесь могут отравить воду, здесь может просочиться вирус, который могут завезти не очень социально ответственные граждане, снующие из Украины на Россию или из ОРДЛО в Украину, здесь у нас стратегические объекты, здесь у нас отходы, здесь у нас информация, здесь культура в опасности, здесь в бизнес засунуто русское жало, здесь в политике у нас "ихтамнеты" с мандатами…

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И каждое ведомство не только оценивало бы риски возможных угроз, но и видело существующие угрозы, но и создавало защитные мероприятия, нивелирующие или предотвращающие эти угрозы.

Вы видите, что общество у нас насыщено дипломами, но не имеет образования и знаний, не умеет логически мыслить и до сих пор служит эСССРии за кусок колбасы. Признайте это и разработайте мероприятия по минимизации и возвращению социума в круги своя.

Мы же понимаем, 100 лет оккупации и тотальной пропаганды дали нам критическое большинство гомо-советикуса. Вон у меня соседка по селу, учитель, высшее и все такое, а категорично не понимает слов "частная собственность" да еще и упрямо апеллирует законами УССР, утратившими силу, утверждая, что украинские законы ее не устраивают, поэтому она будет пользоваться советскими, в которых все для людей.

Поэтому у нас столько ударов в спину. Предать Украину для среднестатистического населения легко и просто. Особенно за деньги.

Ведь пересичное украинское население, до сих пор не видит войны, угрозы от РФ, тихонько мечтает "назад в СССР", пожить, как в России", точь в точь, как в 2014-м мечтало критическое большинство жителей Донбасса.

И все бы ничего, но, как правило, эти "мечтатели" берут в руки оружие — доказано Донбассом, и идут убивать тех, кто не поддерживает их мечту.

Поэтому, мне жаль, что информационный и социальный участок фронта у нас открыт. И не только открыт, на нем нему ведут активные действия вражеские ДРГ.

Думаю, что многим из граждан Украины стоило бы узнать вот такую информацию о предмете мечтаний: "В 2020 году число умерших заключенных в тюрьмах Ростовской области выросло на 8,9% — в 2019 году скончались 123 человека, а в 2020-м — 135. Несмотря на значительное снижение самоубийств в колониях — на 40%, — статистику портит несвоевременное направление осужденных на лечение. Эти данные приведены в отчете уполномоченного по правам человека в Ростовской области за 2020 год.В документе говорится, что проверки прошли только в четырех учреждениях, подведомственных областному ГУ ФСИН: СИЗО-1, СИЗО-2, МОТБ-19 и ИК-14. Уполномоченный отметил острую нехватку медиков в исправительных учреждениях. В качестве примера в отчете приводится случай из медико-санитарной части по Ростовской области. Больных там принимает фельдшер — в учреждении нет врача-терапевта с 2018 года.

— По состоянию на 1 мая в штате ГУ ФСИН 534 ставки медицинских работников. К ним относятся как вольнонаемные, так и аттестованные — то есть гражданские и служащие единицы. Из них замещено 460 единиц. Неукомплектованных ставок 74, — рассказали корреспонденту 161.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области. Только один человек в колониях Ростовской области умер от "преступного посягательства". Как писал 161.RU, в ноябре 2020 года от истязательств и травм умер пациент туберкулезной больницы ГУ ФСИН. У него были сломаны четыре ребра, позвоночник, и разорван мочевой пузырь".

Или вот еще очень важная статистика для тех, кто хочет жить, как на России: "За год число обусловленных алкоголем смертей превысило 50 тыс., сообщил Росстат. О росте потребления алкоголя и смертности из-за него на фоне самоизоляции весной 2020 года предупреждал ранее и Минздрав. В России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек, следует из данных Росстата. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине умерли 48 786 человек. Выросло в 2020 году и число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. В 2020 году Росстат насчитал 24 159 человек, умерших по этой причине. В 2019 году их было меньше на 20% — 19 440. Как и в случае со смертями, обусловленными алкоголем, рост статистики смертей в этой графе произошел вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом, когда психические расстройства стали причиной гибели 20 619 человек.О росте потребления алкоголя и смертности из-за него на фоне самоизоляции весной 2020 года сообщал ранее Минздрав. В начале мая прошлого года глава ведомства Михаил Мурашко говорил, что потребление в России алкоголя во время самоизоляции увеличилось на 2–3%. При этом министр отмечал, что в условиях распространения коронавирусной инфекции употребление алкоголя "категорически неприемлемо", поскольку спиртное ослабляет иммунитет. Некоторые регионы с учетом этого вводили ограничения на продажу алкоголя — например, Якутия, Карелия, Башкирия и ряд других.

В феврале этого года "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщали о росте потребления водки на душу населения в России по итогам 2020 года. Ее потребление составило 4,9 л на человека, что на 2% больше, чем в 2019 году".

Напомнить ностальгирующему населению, что в РФ возобновляют деятельность ГУЛАГа и других лагерей смерти — вводят гражданскую повинность работать на государство бесплатно. То есть, задержали тебя и арбайтен на строки Сибири, болота осушать или в Дагестан, обслуживать уличные туалеты.

Ну, сюда стоит добавить и примеры из жизни тех, кто добился своего права пожить по-русски, жителей ОРДЛО.

Почему не показывать в новостях о том, что коммунисты РФ цитируют Гитлера и поклоняются ему? Ведь это так важно для тех, кто хочет жить, как в РФ. Пускай учат "Майн кампф" Адольфа, пригодится.

Или, вот, тоже важная тема, современная работорговля, которая процветает на РФ и является бизнесом во многих округах РФ.

Важно было бы порассуждать о потерях СССР в Афгане, когда гребли туда тихо и тайно из Украины молодых ребят. А ведь с чем столкнулись оккупированные Крым и Донбасс? Их тоже особо не спрашивая в военкоматы и на полигоны, на учения, в Сирию, на фронт, в горячие точки, утсроенные РФ. Долг, знаете ли, товарищи, платежом красен. Захотел пожить, как в СССР или как на России — вот тебе автомат, Родина тебя забудет, сынок!

И еще, о русских нужно говорить. А то, как послушаешь вот этих ностальгийщиков, прямо волосы на голове дыбом. "Русские люди, "советский человек". Что это? Где это? Нужно же правду говорить, что русских нет и не было, это приложение к названию, как и советских людей тоже не было. У всех была графа –национальность. И русский он почему русский? Потому, что у него глаз узкий, это чуди, мокши, мордва, мурома, буртасты…

А еще нужно готовить тех, кто хочет жить по-русски к тому, что он должен гордится своей нищетой. Каждый русский человек гордится своей нищетой. И требует, чтобы все жили, как он, в говне и лаптях.

О культуре бы еще пару передач. "Культура РФ" — это же кладезь. Уличные бои с кастетами и битами, ряженые цыгане с таким же ряженым медведем, в лаптях и с балалайкой. Обязательно у всех наведены щеки свеклой, и какошник набекрень. Желательно на пару недель немытые волосы (вода по талонам, это же СССР). ОРДЛО так живет, и ничего, привыкли, зубами скрепят, морды бьют, и поют – "зато без биндер".

Ах, да, не стоит забывать, что кокошник, это средство от того, чтобы вши с головы не падали в тарелки. Поэтому пару передач я бы сделала про сифилис. Туберкулез, гонорею, педикулез, как на РФ, где это норма, так и в ОРДЛО, где это уже норма. На РФ и в ОРДЛО в школах у редких детей нет вшей. И это исключительно заслуга родителей.

И конечно же про "разных русских", которые приехали "освобождать Донбасс от жителей, чтобы жить там, так как там более комфортнее, чем в яранге".

Вот эту серию про бурят на Донбассе и их залихвацкие интервью "освободил себе квартирку в Донецке" я бы крутила в прайм-тайм.

И, сейчас же важно беречь себя, коронавирус, пандемия. Топ-темой я бы сделала медицину РФ. Показала видео из Питера, где люди умирают от коронавируса в коридорах больницы, видавшей ремонт в глубокие 80-е, статистку смертности по РФ, как там люди бояться колоть "лучший в мире Спутник атвсиво", как покупают справки, что уже привиты, лишь бы избежать контакта с неизвестной науке и медицине "вакциной".

Знаете, если люди мечтают о чем-то, нужно показать им их мечту, во всей красе.

Умирая умирай! Вот девиз таких передач.

Умирающий мир, умирающие люди, умирающая страна! Вы хотите туда, да не вопрос, велком в РФ!

И еще бы то-шоу по типу российского "Дом". Приглашаются ностальгирующие за СССР и мечтающие пожить по-русски. И чтобы там ГУЛАГ, менты, бьющие по почкам, пытки, очереди, медицина российская, в общем, все, что хочет мечтатель.

Провести анкетирование, чтобы человек написал, что ему именно нравится в РФ или в СССР, за чем тоскует его серденько, за что готов Родину продать. И вот на основании анализа анкет и обустраивать мечтателям жить по-русски неделек на 5-6. За меньшее время не поймут!

Мы должны говорить о том, как живет РФ, как живет ОРДЛО. Информация -тоже фронт, помните об этом, ведь РФ ведет с нами войну даже на информационном фронте настоящими снарядами.

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