Просроченные COVID-сертификаты не будут удалять из Дії: цель нововведения

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что COVID-сертификаты, у которых истек срок действия, из приложения не будут удалять. На них будут отображаться соответствующие отметки.

Такое решение связано с войной в Украине и важностью для украинских беженцев иметь под рукой историю своей вакцинации. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Теперь, если у вашего COVID-сертификата в Дії истек срок действия, он не исчезнет из приложения, а будет недействительным. Таким образом, мы хотим оставить в приложении историю вашей вакцинации от COVID", - сообщил министр.

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По словам Федорова, такое решение было принято для того, чтобы граждане, не имеющие возможности контактировать со своими семейными врачами, внутренние переселенцы или спасавшиеся от войны украинцы всегда имели под рукой историю своей вакцинации от коронавируса. Так каждый гражданин, где бы он ни находился, сможет показать медработникам, сколько доз и каких именно вакцин у них было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр Федоров рассказал, что Starlink Илона Маска откроет офис в Украине.

Также он объяснил, как искусственный интеллект помогает Украине разыскивать российских оккупантов, совершавших преступления против украинского народа.