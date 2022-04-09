'Есть фамилии, уже ясно, где они служат': Федоров рассказал, как искусственный интеллект помогает найти российских оккупантов. Видео

Технология распознавания лиц очень быстро поможет установить личности российских военных преступников, которые виновны в зверствах над мирными жителями в Украине. Искусственный интеллект идентифицирует каждого, кто попал хотя бы один раз в объектив камер видеонаблюдения.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "1+1". "Уже найдены многие убийцы, которые были в Буче, Ирпене и покинули эту территорию. И уже есть профили этих людей, есть фамилии, уже понятно, где они служат", – сказал он.

По словам Федорова, на данный момент собран большой объем информации о захватчиках, с ней продолжат работать. За короткое время станет известно все об этих людях – подробная информация о том, где и с кем они проживают, добавил министр.

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"На сегодня технологии позволяют найти каждого, кто попал в объектив хотя бы один раз. А учитывая то, что они любили фотографироваться и выкладывать фото в сеть (приезжали и их руководители и выкладывали фото тоже), и что очень много было камер в городах, в домах, которые они грабили, все это будут знать: это вопрос даже не дней, а часов", – сказал Иван Федоров.

Он добавил, что технология распознавания лиц "очень быстро" помогает находить информацию о российских военных преступниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее программисты из Эстонии создали онлайн-карту с адресами военных РФ, которые вторглись в Бучу и пытали мирных украинцев. Речь идет о военнослужащих 64-й бригады российской армии.