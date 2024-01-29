'Прошло 106 лет – и сейчас украинские воины снова дают бой захватчикам': Залужный почтил память Героев Крут

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный почтил память Героев Крут, которые ценой собственных жизней остановили российских оккупантов, рвавшихся в Киев. Как и более 100 лет назад сейчас украинских воины дают бой российским захватчикам по всей линии фронта.

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Залужный подчеркнул, что наши военнослужащие ежеминутно доказывают, что Украина была, есть и будет свободной и независимой. Об этом главнокомандующий ВСУ написал в Telegram.

По его словам, 29 января 1918 года армия УНР выполнила свое боевое задание на поле под Крутами и большой ценой сдержала захватчиков, которые рвались в Киев. Также Залужный выразил благодарность каждому, кто сейчас защищает независимость и будущее Украины.

"Прошло 106 лет, и сейчас украинские воины снова дают бой российским захватчикам по всей линии фронта и ежеминутно доказывают – Украина была, есть и будет свободной и независимой. Уважаем память украинцев, отдавших свою жизнь в бою под Крутами, который стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором", – написал Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский почтил память Героев Крут, которые отдали жизни за украинскую независимость. Глава государства подчеркнул, украинские защитники навсегда останутся в истории нашего народа. Он выразил благодарность всем воинам, которые сражались за Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января в День памяти жертв Холокоста, президент Украины Владимир Зеленский заявил: каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии. Это важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира.

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