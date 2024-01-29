'Помним каждого и каждую': Зеленский почтил память Героев Крут. Видео

Президент Владимир Зеленский почтил память Героев Крут, которые отдали жизни за украинскую независимость. Глава государства подчеркнул, украинские защитники навсегда останутся в истории нашего народа.

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Президент выразил благодарность всем воинам, которые сражались за Украину. Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

Глава государства вместе с представителями военно-политического руководства страны возложили цветы к мемориалу памяти героев Крут. Также Зеленский возложил цветы на могулу погибшего в авиакатастрофе военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" и воина, погибшего на востоке Украины, Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

"Все наши герои, все, кто отдал жизнь за украинскую независимость, свободу и будущее – навсегда в истории нашего народа. Помним каждого и каждую! Вечная слава и благодарность защитникам и защитницам Украины", – отметил президент.

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