Прогнозируют значительные дожди: какой будет погода в Украине 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду в Украине. Временами ожидаются сильные дожди.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". В Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами возможна гололедица.

"Облачно. Ночью в западных областях, днем на Правобережье страны и в Крыму умеренные, в юго-западной части местами сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без осадков", - говорится в сообщении синоптиков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 0-5°С тепла. В южной части Украины ночью ожидается 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла, в Крыму 11-16°С.

Ранее сообщалось, что погода в нашей стране в первой декаде декабря ожидается в пределах нормы, а вот в середине месяца возможны температурные сюрпризы. В Украину будут активнее заходить атмосферные фронты.

Напомним, по прогнозу УкрГМЦ, в декабре 2024 года средняя месячная температура воздуха будет на уровне от -4 до +2°С, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что также находится в пределах нормы.

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