На западе Украины прольют дожди, на севере – ударит мороз: появился свежий прогноз погоды на воскресенье

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, будет относительно теплой, но на востоке ночью температура упадет до минусовой. На западе страны пройдет дождь, на остальной территории будет сухо.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Синоптики прогнозируют самую высокую температуру в западных регионах: днем от +8 до +11, ночью от 0 до +3 градусов.

В центре и на севере днем будет от +6 до +9 (в Винницкой и Житомирской области до +10). В темное время суток местами, в частности в Черкасской, Сумской областях, до -1 градуса.

На юге в среднем от +8 до +10 днем, ночью от +1 до +4. На востоке будет наиболее прохладно – от +3 до +8 днем, а ночью от -3 до -5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье

Погода в Киеве ожидается без осадков. Днем прогнозируют от +7 до +9, ночью от +1 до +3 градусов.

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О прогнозе погоды на воскресенье от синоптика Натальи Диденко читайте по ссылке. Прогноз с Алисой Мярковской можно посмотреть тут.

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