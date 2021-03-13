На западе Украины прольют дожди, на севере – ударит мороз: появился свежий прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, будет относительно теплой, но на востоке ночью температура упадет до минусовой. На западе страны пройдет дождь, на остальной территории будет сухо.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Синоптики прогнозируют самую высокую температуру в западных регионах: днем от +8 до +11, ночью от 0 до +3 градусов.

В центре и на севере днем будет от +6 до +9 (в Винницкой и Житомирской области до +10). В темное время суток местами, в частности в Черкасской, Сумской областях, до -1 градуса.

На юге в среднем от +8 до +10 днем, ночью от +1 до +4. На востоке будет наиболее прохладно – от +3 до +8 днем, а ночью от -3 до -5 градусов.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Днем прогнозируют от +7 до +9, ночью от +1 до +3 градусов.

О прогнозе погоды на воскресенье от синоптика Натальи Диденко читайте по ссылке. Прогноз с Алисой Мярковской можно посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло считает, что в этом году ранней весны украинцам ждать не следует. Хотя после похолодания температура несколько повысится, но ощутимого тепла пока не будет.