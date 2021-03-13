В Украину идет настоящая весна: в воскресенье воздух погреется до +15 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, прогнозируется по-настоящему весенней. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +15 градусов.

Атмосферный фронт принесет дожди на западную Украину, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории будет сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами – ожидается +4 +9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10 +15", – уточнила Диденко.

В Киеве 14 марта прогнозируется увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем ​​до +7 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на выходных, 13 и 14 марта, температура воздуха в Украине повысится до плюсовых отметок. Мокрый снег выпадет везде, кроме востока и юго-востока. А на западе еще и пойдет дождь.