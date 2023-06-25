Циклон Lambert принесет в Украину дожди с грозами и сильный ветер

Погода в Украине в понедельник, 26 июня, в большинстве областей будет дождливой, местами – с грозами, кроме того, прогнозируется сильный ветер. Это связано с влиянием циклона Lambert.

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Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах. Об этом заявила в Telegram украинская синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, Lambert принесет осадки на восток и юго-восток Украины, также в Полтавскую, Черкасскую, Днепропетровскую области. "Дожди ожидаются с грозами, при грозах ветер будет порывистым – осторожно!" – предупредила она

Дожди местами вероятны на севере и западе страны. Диденко считает, что на остальной территории будет сухая погода. В то же время Укргидрометцентр прогнозирует, что дожди могут пройти во всех регионах (включительно с югом) – кроме Закарпатья, где понедельник пройдет без существенных осадков.

При этом дожди будут сильнее на левобережье Украины, предположили эксперты Укргидрометцентра.

По информации Диденко, дневная температура в среднем составит +21...+26 градусов, на юге +25...+30, на северо-востоке +18...+22.

В Киеве воздух прогреется до +21...+23 градусов. "Будет дышаться легко... Есть возможность локальных дождей. Ветер ожидается с северо-запада, порывы завтра могут быть сильными", – рассказала синоптик.

Она добавила, что повышения температуры воздуха и настоящей летней жары можно ожидать в начале июля.

Добавим: Укргидрометцентр прогнозирует, что в Киеве и Киевской области 26 июня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 7-12 м/с, однако порывы достигнут 15-20 м/с.

Как писал OBOZREVATEL, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозирует, что к концу лета 2022 года в нашей стране ожидается аномально теплая погода и дефицит осадков. Рекорды будет бить июль, особенно такой синоптическая картина будет в западных областях.

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