Местами дожди, гроза и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 июня

В Киеве и Киевской области в понедельник, 26 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 26 июня. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 11-16°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, облака, которые появятся на небе в Киеве утром, продержатся почти весь день, и лишь к вечеру погода прояснится. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время окончиться.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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