Гололед, снег и морозы: синоптик заявила об ухудшении погоды в Украине. Прогноз

В Украине в понедельник, 24 января, в большинстве регионов усилятся морозы (особенно ночью), ожидается гололедица. На востоке, в центре и на юге синоптики прогнозируют снегопады.

Осадки также могут наблюдаться в Карпатах, однако в целом на западе, а также на севере, существенного снега не выпадет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик, ведущая погоды на одном из украинских телеканалов Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшую ночь ожидается -7...-14, а днем ​​в понедельник -4...-8 градусов. "На дорогах гололедица будет толкаться и пихаться. Давайте ей сдачи нескользкой удобной обувью!" – с юмором посоветовала Диденко.

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Эксперт добавила, что потепление придет в Украину со второй половины недели, начиная с западных и северных областей.

"Так что головы держите не только в холоде, как советуют в известной поговорке, но и в профилактике от мигреней и головокружений", – написала синоптик.

Что касается погоды в Киеве, то Диденко призвала жителей и гостей столицы одеваться тепло – ведь днем 24 января температура опуститься до -5...-7 градусов. На дорогах будет гололед, а осадков, скорее всего, не будет.

Добавим: по данным Укргидрометцентра, самая низкая температура в понедельник ожидается в Закарпатской области (-6...-8 днем и -14...-16 ночью).

С прогнозом погоды в Украине на вторник и среду можно ознакомиться по ссылке.

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