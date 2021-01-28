Синоптики предупредили украинцев о гололеде и снегопадах: прогноз погоды на пятницу

В Украине в пятницу, 29 января, прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололед.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Синоптики предупредили, что скользко будет практически во всех областях, кроме южно-восточных.

Днем минусовую температуру прогнозируют только в Волынской (до -2) и Киевской (до -1) областях. На остальной территории термометры покажут небольшой "плюс".

Однако ночью в центральных регионах будет от -3 до -5 градусов, в западных – от -2 (на Закарпатье от 0) до -4. В Ривненской и Киевской областях температура может опуститься до -6.

На востоке в темное время суток ожидается от +1 до -1, на юге местами от -2 до -4 (в Крыму ночью +2...+4 градуса).

Синоптики отметили, что осадков в пятницу не будет в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой областях, а также Одессе, Николаеве, Кропивницком, Херсоне, Днепре, Запорожье.

Что касается погоды в Киеве, то там ожидается небольшой снег. Днем температура от -1 до +1, ночью от -4 до -6 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода 29 января в стране ожидается снежной и морозной. Циклон еще будет влиять на погоду ближайшей ночью в центре и на юге.

Как писал OBOZREVATEL: