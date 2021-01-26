В феврале в Украине может снова похолодать: синоптик дала прогноз
В феврале в Украину может прийти новое похолодание.
Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. "Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – уточнила она.
По словам синоптика, нынешней зимой экстремальные погодные процессы длятся не более 5 дней, как это было с последним периодом сильного похолодания. Текущее потепление также продлится около 5 дней и сменится новым понижением температуры.
На большей части территории страны начнутся осадки "в пределах нормы и ниже", в основном мокрый снег с дождем, уточнила она.
Как писал OBOZREVATEL:
Синоптик Владислав Билык озвучил прогноз погоды на февраль. Он спрогнозировал погодные "качели" – периодические колебания температуры.
Вазира Мартазинова сообщила, что Украина живет в новой климатической реальности с 2005 года. При этом все сезоны стали неустойчивыми.
Ученые Метеорологического бюро Великобритании спрогнозировали, что 2021 год войдет в шестерку самых теплых лет за всю историю наблюдений за климатом.