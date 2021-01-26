В феврале в Украине может снова похолодать: синоптик дала прогноз

В феврале в Украину может прийти новое похолодание.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. "Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – уточнила она.

По словам синоптика, нынешней зимой экстремальные погодные процессы длятся не более 5 дней, как это было с последним периодом сильного похолодания. Текущее потепление также продлится около 5 дней и сменится новым понижением температуры.

На большей части территории страны начнутся осадки "в пределах нормы и ниже", в основном мокрый снег с дождем, уточнила она.

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