Погода в феврале будет с сюрпризами: синоптик уточнил прогноз по Украине

Погода в Украине в последний месяц зимы обещает сюрпризы в виде температурных "качелей".

Правда, до -20 градусов и ниже столбики термометров в феврале вряд ли опустятся. Таким прогнозом в комментарии "Сегодня" поделился синоптик Владислав Билык.

По его словам, средняя температура воздуха в феврале будет колебаться от 0 до -3 градусов.

"День-два – холодно, потом день-два – тепло", – отметил Билык.

Однако подчеркнул, что сильных морозов ожидать не стоит, потепление в феврале почувствуют жители всех регионов страны.

Отметим: в комментарии OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал два морозных периода в феврале в Украине. Он заявил, что последний месяц зимы начнется с температурой в -14... -21 градус, а также рассказал, когда ждать потепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, к выходным 23-24 января в Украине ожидается оттепель и потепление до +10.