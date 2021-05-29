Погода летом-2021 в Украине: синоптик предупредила о ливнях и наводнениях

Лето-2021 в Украине будет теплым, средняя температура воздуха будет примерно такая же, как наблюдалась последние 20 лет. Однако сохранится риск подтоплений и наводнений.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, передает "Апостроф".

По ее словам, на протяжении лета будут преобладать антициклонные погодные условия, соответственно это может вызвать дефицит осадков на территории Украины, в особенности в восточных областях. Однако это не будет означать их полного отсутствия.

"Все же атмосферные фронты и циклоны будут перемещаться и, конечно, это будет приводить к сильным ливням, шквалам, грозам, граду. То есть эти явления будут характерны как всегда для этого периода. У нас отмечается тенденция, когда возрастает продолжительность бездождевого периода, а потом когда проходят осадки, они имеют очень интенсивный характер. И когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, то это может приводить к подтоплениям и наводнениям", – добавила Балабух.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода летом 2021 года в Украине будет жаркой, но с дождями и грозами. Июнь будет теплым, а в июле и августе ожидаются осадки.