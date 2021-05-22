Каким будет лето-2021: синоптик предупредил о жаре, дождях и бурях

Погода летом 2021 года будет жаркой, но с дождями и грозами. Июнь будет теплым, а в июле и августе ожидаются осадки.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет ТСН. Он дал подробный прогноз на три месяца лета.

Так, в июне: 1-2 числа – тепло и дожди, 3-5 июня – жара, 6-7 июня – дожди, 9-22 июня – сухо и жарко, 25, 26, 30 – дожди, с 23 июня и до конца месяца – умеренная теплая погода.

В июле: начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля – аномальная жара, 11-12 июля – дожди и бури, 16-17 июля – дожди, с 18 по 28 июля – жара, 25 – гроза и буря, 30 июля – дожди.

В августе: 1-3 августа – сильная жара, 2 августа – гроза и буря, 8 – буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа – дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа – жара.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине до конца весны погода будет переменчивой: то дожди и грозы, то тепло и солнце. Что касается лета, то оно тоже не будет отличаться стабильностью, осадков будет выпадать немало.