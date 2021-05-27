Метеорологи спрогнозировали рекордно жаркий год

В ближайшие пять лет человечество ждет минимум один рекордно жаркий год, когда среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация со ссылкой на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании. Отмечается, что температура превзойдет показатели 2016 года, передает "ТСН".

"Есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении.

Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптик предупредила о дождях и грозах в Украине. В четверг, 27 мая, также возможен порывистый ветер, но температура воздуха останется высокой.