Проблемы с бронированием могут спровоцировать продовольственный кризис в Украине – СМИ

Решение правительства о приостановлении бронирования дестабилизирует работу украинского бизнеса. Последствия этого решения будут серьезными – речь идет о потерях бюджета, ослаблении экономики и кризисе на продовольственном рынке.

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Об этом говорится в исследовании Forbes, собравшего комментарии представителей украинского бизнеса и промышленных ассоциаций.

"Предприятия более месяца ждут получения статуса критически важных компаний для экономики, имеющих право бронировать сотрудников от мобилизации. В Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) говорят, что решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависают" в соответствующих органах". О схожих проблемах Forbes рассказали еще пять компаний и одно объединение, представляющее интересы ИТ-бизнеса", – пишет издание.

Причина – аудит предприятий, уже имеющих бронирование. Его инициировало Министерство обороны. Решение о признании предприятия критическим издают все министерства и областные военные администрации. Но все эти органы сейчас не принимают решения о критичности предприятий: эту информацию Forbes подтвердили собеседники в офисе президента и правительстве. В Минобороны в это время от комментариев отказались.

"Бизнес обеспокоен отсутствием внятной коммуникации со стороны правительства. "Предоставление статуса критичности приостановлено, но нормального разъяснения до сих пор не было", – говорят в пресс-службе "Ассоциации ритейлеров Украины". Ассоциация направила обращение в Кабмин по поводу потенциальных коррупционных рисков и возможных злоупотреблений, а также сообщила об угрозе продовольственной безопасности страны", – подчеркнули в Forbes.

Также в компаниях жалуются на игнорирование отдельными местными ТЦК постановления Кабмина №516 – об автоматическом продлении на три месяца отсрочок от мобилизации, актуальных на 7 мая этого года. В худшем случае это может закончиться мобилизацией критически важных для производства работников, указывает издание.

"Больше всего бизнес обеспокоен потенциальными изменениями в процедуре бронирования. После вопроса безопасности, бронирование сотрудников является наиболее важным для бизнеса. Какие-либо изменения в этом процессе не могут не волновать и чем они чаще, тем больше непрогнозируемости для работы бизнеса", – рассказали Forbes в "Интерпайпе".

К тому же, если правительство пойдет на уменьшение критериев для бронирования сотрудников или уменьшит процент тех, кто может под него подпадать, это повлияет на производственный процесс и профессии, исключительно мужские.

"Дальнейшая мобилизация специалистов высокого уровня рано или поздно приведет к утрате способности не только поддерживать регионы присутствия и наполнять государственный бюджет налоговыми поступлениями, но и снижение благотворительной помощи Силам обороны", – резюмировали в издании.