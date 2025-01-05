Привлекали свободой: как капроновые блузки стали хитом в СССР

Если внимательно присмотреться к кино эпохи оттепели и застоя в СССР, то можно заметить интересную особенность гардероба героинь. В торжественные моменты они нередко облекаются в явно синтетические полупрозрачные блузки, которые кажутся несколько некомфортными с точки зрения современной одежды.

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Именно такими были модные у советских женщин капроновые, реже нейлоновые блузки. С середины 1950-х начался настоящий бум на этот предмет одежды. OBOZ.UA узнавал, в чем был секрет их популярности.

Капрон и нейлон нельзя назвать приятными в носке материалами – они не греют и при этом очень паркие. Они вошли в моду после сталинской эпохи, когда главной ценностью был ударный труд на пользу государства и его гигантоманских планов. Тогда и одежда делалась исключительно такой, чтобы в ней было удобно работать – немаркой, практичной, часто из довольно грубых тканей.

И тут в магазинах стали появляться слегка прозрачные вещи женственных фасонов. Их могли делать с рукавами-фонариками, бантами, красивыми воротничками, рюшами и даже без рукавов. Женщины с радостью начали раскупать вещи, в которых они чувствовали себя привлекательнее.

Популярности блузкам придавало то, что в них регулярно появлялись героини популярных фильмов. Причем часто в торжественных либо романтических сценах. К примеру, именно в такой появляется Екатерина из фильма "Москва слезам не верит" во время приема в профессорской квартире, где ее знакомят с перспективными молодыми мужчинами.

Вдобавок капрон и нейлон были очень удобны в уходе. Блузки из этих материалов легко отстирывались от разных пятен, быстро сохли, не нуждались в глажке. К тому же сам факт, что ткань была изготовлена из синтетического волокна, вызывал у советских людей восторг. Пропаганда убеждала, что такие материалы являются признаком прогресса и приближают будущее.

Единственным недостатком подобных вещей была их прозрачность. Хорошего нижнего белья в СССР не существовало, поэтому женщины часто надевали легкие блузки изысканных фасонов под пиджак или кардиган. Тем не менее очень любили такие вещи и носили их с удовольствием.

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