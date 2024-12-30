Как в СССР появилась авоська и почему ее так назвали: интересные факты

В советское время поход в магазины предусматривал настоящую "охоту" за дефицитными продуктами. В те времена пакетов в магазинах не существовало, поэтому у каждого дома была многоразовая сумка, в которую можно было вместить немало покупок.

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Эти сумки-сетки называли "авоськами". Это была плетеная сумка из крепких нитей, предназначенная для переноски покупок и других вещей. Ее главным преимуществом всегда была компактность в сложенном виде, что позволяло легко поместить ее в сумку или даже карман.

История появления авоськи

История авоськи уходит к концу 19 века, хотя точное происхождение неизвестно. Существует версия, что изобрели чехи, добавив ручки к сетке для волос. По другой версии, первые авоски были сплетены из рыболовных сеток.

По данным wikipedia.org, чешский предприниматель Вавржин Крчил (Vavřín Krčil) занимался производством женских сеток для волос. Его бизнес приходил в упадок, поэтому мужчина решил экспериментировать. Вие придумал для оставшегося материала новое применение – приделал к сеткам ручки и создал сумку, которая имела бешеную популярность в 30-е годы XX в. В Советском Союзе производством авосьок часто занимались незрячие люди и заключенные. Цена таких сумок была низкой, что делало их доступными для всех.

В 1960-х годах авоськи начали изготавливать из капроновых нитей, что сделало их еще крепче и легче. Появились разные цвета, а ручки начали обматывать для удобства. Сегодня же авоськи изготовляют из разнообразных материалов: нитей, ткани, кожи. Важна не только сетчатая структура, но и общая форма и дизайн.

Что означает "авоська"

Название "авоська" происходит от русского слова "авось", что отражало тогдашнюю ситуацию с дефицитом товаров. Люди брали с собой эту сумку с надеждой "авось что-нибудь куплю".

В СССР авоська стала подлинным символом быта, особенно из-за дефицита товаров. Люди постоянно носили ее с собой, надеясь на возможность купить что-нибудь неожиданно доступное. Интересно, что в 1970-х годах плетеные котомки обрели популярность и в странах Западной Европы.

Авоська имела несколько преимуществ:

Компактность складывалась до размера горсти и легко помещалась в кармане.

Универсальность – могла вместить груз любой формы: книги, бутылки, овощи или арбузы.

Простота в уходе – ее легко стирать, а сохла она быстро.

Однако были и недостатки. Сумка не скрывала своего содержимого, а тонкие ручки врезались в ладони при переносе тяжелых предметов. Для облегчения таких ситуаций ручки усиливали полиэтиленовыми трубками.

В холодных регионах авоську использовали для хранения замороженного мяса или рыбы во взвешенном состоянии. В амбарах она служила контейнером для овощей, в ней подвешивали морковь, лук, картофель, свеклу, чеснок. Благодаря хорошему проветриванию овощи в амбарах хранились дольше.

Со временем авоськи модифицировали. Сумки имели твердое дно, чтобы хранить хоть какую-то форму, или ручки авоськи переделывали так, чтобы они не врезались в ладони, могли крепиться к поручню в вагонах метро или в автобусах.

Изобретательные советские люди делали из авосьок кормушки для птиц, эти сумки брали в баню вместо мочалок, а дети использовали авоськи для метания камней.

Эра авосьок сошла на нет в 1970-х годах, когда в Советском Союзе начали появляться целлофановые пакеты, конечно же, для "многократного применения". Эти пакеты стирали и высушивали на балконах, чтобы избавиться от запаха продуктов, содержащихся в них после очередного похода в магазин.

Современная авоська – это не просто удобная сумка для покупок, но и стильный аксессуар. Существуют разные модели: от классических сеток до сумок со спрятанной внутри сеткой, или полностью сшитых из ткани или кожи, которые только отдаленно напоминают классическую авоську. Их выпускают даже известные мировые бренды, что свидетельствует об их популярности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты были особенно дефицитны в СССР.

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