'Пришли в армию, чтобы защищать родную землю': на Прикарпатье попрощались с военными, погибшими во время отражения массированного удара РФ

В пятницу, 25 июля, в Ивано-Франковске попрощались с бойцами 114 бригады тактической авиации Романом Бобиком и Юрием Холявко. Они погибли во время массированного комбинированного ракетно-авиационного удара по Прикарпатью.

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Об этом сообщила 114 бригада тактической авиации. В сети также опубликовали фото с церемонии прощания.

"Роман и Юрий были сильными и преданными воинами, добрыми друзьями, любящими родителями, настоящими патриотами. Они пришли в армию, чтобы защищать родную землю. Защищали свою страну — и отдали за ее независимость самое дорогое: собственную жизнь", – говорится в соболезновании бригады.

Проститься с защитниками пришли побратимы и друзья воинов и сотни простых украинцев. Командование бригады выразило свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

"Мы потеряли надежных собратьев и мужественных защитников. Но не потеряли силы, воли и решимости победить. В справедливой борьбе мы обязательно отомстим врагу – за каждого и за все", – обещают побратимы.

Напомним, что во время массированной российской атаки по Ивано-Франковску в ночь на 21 июля погиб военный химик Роман Бобик. Жизнь защитника оборвалась на территории военного объекта.

Роман Бобик из Матеевецкой общины, родился 17 апреля 1973 года, жил в селе Залучье.

Юрий Холявко родился 3 июля 1972 года. Боец служил в 114 бригаде тактической авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июля Россия устроила массированную атаку и направила ударные дроны и ракеты по Ивано-Франковской области. В результате атаки в трех селах повреждена инфраструктура, есть пострадавшие, среди них – 11-летний ребенок.

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