У оккупантов будет истерика? В Крыму патриоты подняли украинский флаг. Видео

Над временно оккупированным Россией украинским Крымом снова взвился государственный флаг Украины. Неизвестные патриоты подняли его над селом Грушевка Судакского района.

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Сине-желтый флаг подняли на верхушке башни сотовой связи. Видео из Грушевки опубликовал руководитель Крымскотатарского Ресурсного центра, украинский крымскотатарский политик Эскандер Бариев.

"В оккупированном Крыму, в селе Сала (Грушевка) Судакского региона реет украинский флаг. Слава Украине!" – написал Бариев.

На обнародованных им кадрах на верхушке одной из башен сотовой связи в Грушевке неизвестные закрепили украинский сине-желтый флаг.

Кадры с украинским флагом в Крыму широко разошлись по сети. Так что российские пропагандисты и оккупанты, впадающие в бешенство от каждого напоминания о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины, вряд ли оставят это без внимания.

Напомним, утром 22 марта в Крыму сломали радиостанции и запустили предупреждение о возможной эвакуации из-за возможной атаки на Крымский мост. Захватчики впали в истерику и снова принялись уверять, что на оккупированном полуострове "все под контролем", а Россия там, мол, "навсегда".

Также сообщалось, что крымские патриоты оставили оккупантам "послание" после призыва к эвакуации. Им посоветовали "убегать, пока есть возможность".