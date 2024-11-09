'Президент обеспокоен': советник по коммуникациям рассказал об отношении Зеленского к Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский озабочен анонимностью некоторых Telegram-каналов. Также он встревожен тем, как эта платформа используется в информационных операциях против нашего государства.

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Об этом советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил в интервью одному из украинских YouTube-каналов. Также он добавил, что для решения этой проблемы следует работать не над запретом работы приложения в Украине. Потому что это не лучший вариант. А нужно работать над повышением прозрачности платформы.

"Если влиять на Telegram таким образом, чтобы он придавал больше прозрачности всем процессам, и влиять на людей так, чтобы они не использовали его, скажем, для разных специальных операций против Украины, то, может, менее опасной будет сама платформа", – отметил Литвин.

Советник по коммуникациям также подчеркнул, что не поддерживает идею полного запрета Telegram.

"Такие проблемы могли возникнуть и в других соцсетях. Не только на этой платформе", – резюмировал он.

5 ноября 2024 года в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретили использовать мессенджер Telegram. Такое решение было связано с письмом Центра кибербезопасности и решением СНБО.

Стоит отметить, что месяц назад, 8 октября, в Верховной Раде Украины также начало действовать ограничение использования мессенджера Telegram. Теперь на служебных устройствах пользоваться им невозможно.

Напомним, ранее в ЦПИ оценили , могут ли закрыть Telegram в Украине. Там отмечают, что арест Павла Дурова, основателя Telegram, не отразится на работе платформы в Украине. При этом обсуждается законопроект о регулировании социальных сетей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальном координационном центре кибербезопасности было принято решение ограничить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах государственных служащих, военных, сотрудников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры.

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