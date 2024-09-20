В Украине госслужащим и военным запретили использование Telegram на служебных устройствах: в чем причина

В Национальном координационном центре кибербезопасности было принято решение ограничить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах государственных служащих, военных, сотрудников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только представители указанных категорий, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей, не распространяется запрет и на личные гаджеты.

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Решение обусловлено данными военной разведки относительно того, что российские спецслужбы имеют доступ к личной переписке пользователей Telegram и их персональным данным, к тому же мессенджер используется врагом для кибератак и корректировки ракетных ударов. Какие угрозы в Telegram в условиях полномасштабной войны с Россией видит Украина, рассказали в Совете национальной безопасности и обороны.

Заседание НКЦК, функционирующее при СНБО, состоялось 19 сентября. В нем приняли участие представители руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальной полиции, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Министерства обороны, Национального банка, Министерства цифровой трансформации, Министерства иностранных дел, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты.

Как отметил в начале заседания секретарь СНБО Александр Литвиненко, в условиях полномасштабной войны очень важно объединение усилий для усиления национальной безопасности и эффективного противодействия угрозам в киберпространстве. В этот раз представители всех причастных к сфере госбезопасности и обороны структур и учреждений концентрировались на обсуждении угроз национальной безопасности от использования Telegram.

Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов повторил аргументы в пользу ограничения этого мессенджера в Украине во время войны. По данным военной разведки, российские спецслужбы имеют доступ к личной переписке пользователей Telegram и могут читать даже удаленные сообщения. Также у них есть доступ к персональным данным украинцев, пользующихся этим мессенджером.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Буданов.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и других действий, представляющих угрозу Украине.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей", – говорится в сообщении СНБО.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил: под "служебными устройствами" имелись в виду рабочие компьютеры или телефоны, на личные гаджеты военных, госслужащих и других запрет не распространяется.

"Речь идет о СЛУЖЕБНЫХ устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Исключительно. Я ранее говорил, что пересылка рабочих документов через телеграмм с рабочих устройств несет риски. Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов", – отметил он.

Коваленко добавил, что решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер, оно не запрещает государственным органам, военным формированиям и т.д. вести официальные страницы в Telegram.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцы относятся к возможному запрету Telegram. Результаты социологического исследования показывают, что 9% заявили, что Telegram нужно полностью запретить. 54% – что его не следует полностью блокировать, а нужно ввести ряд ограничений (например, заблокировать отдельные каналы и т.п.). И только 26% полагают, что Telegram контролировать не нужно.

Тем временем украинский Telegram заполонила продажа наркотиков.