'Превращаем мечты в реальность': в 'Дії' зарегистрировали первые браки онлайн

В эти выходные три пары заключили официальный брак по видеосвязи в приложении "Дія". Они испытывали на себе технологию, особенно актуальную для пар на расстоянии.

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Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации. Украина стала первой страной в мире, которая цифровизировала процесс женитьбы.

"Превращаем мечты украинцев в цифровую реальность", – отметили в ведомстве.

Этот сервис был создан в первую очередь для пар, которые из-за войны находятся на расстоянии. Однако первыми супругами, которые сказали цифровое "Да", стали молодые люди, которые были рядом в день свадьбы.

Первыми опробовали инновации военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподавательница УКУ Светлана Кисилева.

"Первая в мире пара вышла замуж в "Дії". Это уникальный опыт для всего мира. Мы цифровизировали процесс бракосочетания, и военные, пары на расстоянии или каждый желающий уже скоро смогут зарегистрировать брак онлайн. В общей сложности на бета-тест зарегистрировалось 2500 в очередной раз пар, что показывает: цифровизация уже стала попкультурой", – сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, тестирование браков онлайн у "Дії" продолжается, и скоро сервис будет доступен для каждого украинца.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, как происходит процесс регистрации брака :

– система предложит свободные даты;

– не менее чем через 5 дней церемония регистрации пройдет в формате видеосвязи с работником ДРАЦС;

– свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в действие (физический документ пара может заказать на Укрпочту).

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года Кабинет Министров одобрил постановление о введении онлайн регистрации брака через приложение Действие. "Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в действии", – отметил Федоров.

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