Праздник приближается: как отмечают Новый год в Китае

Новый год (Лунный Новый год, Праздник Весны) в Китае является самым важным праздником в китайской культуре. Его празднование длится 16 дней, а подготовка начинается за несколько недель до события.

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Нынешнее празднование начнется 29 января 2025 и завершится 12 февраля Фестивалем фонарей. В течение этого периода китайцы придерживаются многих традиций, символизирующих прощание со стариком и встречу нового, исполненного удачи года.

По лунному календарю подготовка к Новому году стартует с 8 числа 12 месяца, когда отмечают праздник Лаба. В этот день принято молиться предкам и готовить особые блюда, такие как каша лаба и традиционный тофу. Далее, 22 или 23 января отмечают Малый год, во время которого китайцы начинают большую уборку и готовят праздничные блюда.

Праздничная уборка и шоппинг

Уборка домов, которую проводят 23 января, символизирует избавление от негативной энергии в прошлом году. Кроме того, с 22 по 28 января люди активно закупают продукты, новогодние украшения и подарки, что напоминает предрождественский ажиотаж в западных странах.

28 января китайцы открывают основные празднования. В этот день традиционно украшают дома красными фонариками, написанными на холстах куплетами. Вечером семьи собираются на праздничный ужин, во время которого подают блюда, символизирующие достаток и счастье. Самые популярные среди них – рыба, пельмени, нянь гао и весенние роллы.

Церемония чествования предков

Вечером 28 января проходит церемония чествования предков. Китайцы приносят им жертвы, являющиеся уважением и благодарностью. После ужина семьи традиционно просматривают новогоднее телевизионное шоу, которое включает в себя выступления певцов, танцоров и акробатов.

Одной из ключевых традиций является дарование красных конвертов с деньгами, которые называются "счастливыми деньгами". Считается, что они приносят удачу и благополучие детям и младшим членам семьи.

В ночь на 29 января китайцы придерживаются традиции бодрствования до полуночи, называемой shousui. В полночь небо загорается фейерверками и взрывами петард, которые, по поверью, отпугивают злых духов и приносят счастье в новом году.

Первый день нового года

В первый день китайцы надевают новую одежду и приветствуют друг друга словами "gongxi", что означает "поздравляю" или "лучшие пожелания". Молодежь традиционно навещает старших родственников, чтобы пожелать им здоровья и долголетия.

На улицах проходят зрелищные выступления с танцами львов и драконов, символизирующих силу и удачу. Кроме того, по всему Китаю организуют храмовые ярмарки, где можно отведать традиционные блюда и принять участие в развлекательных мероприятиях.

30 января замужние женщины посещают свои родительские дома, принося подарки. С 31 января по 4 февраля люди продолжают посещать родственников и друзей, а 5 февраля большинство возвращается на работу.

Завершение празднований

Последний день китайского Нового года выпадает на 12 февраля, когда отмечают Фестиваль фонарей. В этот вечер люди запускают в небо светящиеся фонарики, загадывая желания на счастливый год.

Празднование Нового года отличается в зависимости от региона. Например, в Северном Китае обязательным блюдом являются пельмени, в то время как на Юге предпочитают весенние булочки или липкий рисовый пирог.

Китайский Новый год в мире

Праздник Весны широко отмечается не только в Китае, но и в странах Восточной Азии и многочисленных китайских кварталах по всему миру. В больших городах проводятся парады и культурные фестивали, знакомящие людей с китайскими традициями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие страны официально отмечают китайский Новый год.

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