Какие страны официально отмечают Китайский Новый год: значение праздника
Китайский Новый год не имеет фиксированной даты, поскольку зависит от лунного календаря. Праздник всегда выпадает на период между 21 января и 20 февраля, когда наступает первое новолуние. Китайский Новый год наступит 29 января 2025 и завершится 16 февраля 2026 года.
Это один из самых важных праздников в китайской культуре. Однако благодаря большой диаспоре и влиянию восточной культуры праздник широко отмечается далеко за пределами Китая. OBOZ.UA рассказывает о значении и традициях праздника.
Какие страны празднуют Китайский Новый год
- В Китае Новый год является самым важным национальным праздником. Торжества длятся 15 дней.
- Гонконг, как особый административный район Китая, Гонконг также отмечает Китайский Новый год с большим размахом.
- Макао – тоже особый административный район Китая, где празднование восточного Нового года является неотъемлемой частью культурной жизни. Здесь празднование длится три дня – с первого по третий день первого месяца, если среди них есть суббота и/или воскресенье – до 5 дней.
- На Тайване Китайский Новый год является самым важным праздником, а период отдыха длится 7 дней.
- Учитывая большую китайскую диаспору, Сингапур отмечает Китайский Новый год как национальный праздник.
- В Малайзии, где проживает значительная китайская община, восточный Новый год является одним из самых важных праздников.
- В Филиппинах благодаря историческим связям с Китаем также отмечают Новый год по восточному календарю.
- Хотя вьетнамцы празднуют свой собственный Тэт, они также отмечают Китайский Новый год, который называется Тэт Кан.
- Несмотря на то, что Корея имеет свою собственную систему празднования Нового года, влияние китайской культуры привело к тому, что некоторые корейцы также отмечают восточный Новый год.
- В Индонезии, особенно в районах с большой китайской общиной, таких как Джакарта, Китайский Новый год празднуют по всем традиционным канонам.
Значение и традиции праздника
Это самый длинный и самый важный праздничный период в Китае. Новый год приобрел особый символизм благодаря мифам и верованиям, которые сохранились в культуре и отражают вековые традиции.
В первый день первого месяца китайского календаря начинается большой фестиваль, заканчивающийся Праздником фонарей на 15-й день. В этот период китайцы собираются семьями на ежегодный "ужин воссоединения".
Каждый год по китайскому календарю связан с определенным животным и стихией, которые по верованиям влияют на жизнь людей в течение этого года.
Празднование восточного Нового года всегда насыщено яркими красками, громкими звуками и вкусной едой. Яркие парады с драконами и львами являются неотъемлемой частью действ.
Китайский Новый Год символизирует конец зимы и начало весны, а также новый цикл жизни, процветания и обновления. Во время празднования чтят память предков, считая, что духи возвращаются домой, чтобы отпраздновать вместе с семьей.
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