Какие страны официально отмечают Китайский Новый год: значение праздника

Китайский Новый год не имеет фиксированной даты, поскольку зависит от лунного календаря. Праздник всегда выпадает на период между 21 января и 20 февраля, когда наступает первое новолуние. Китайский Новый год наступит 29 января 2025 и завершится 16 февраля 2026 года.

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Это один из самых важных праздников в китайской культуре. Однако благодаря большой диаспоре и влиянию восточной культуры праздник широко отмечается далеко за пределами Китая. OBOZ.UA рассказывает о значении и традициях праздника.

Какие страны празднуют Китайский Новый год

В Китае Новый год является самым важным национальным праздником. Торжества длятся 15 дней.

Гонконг, как особый административный район Китая, Гонконг также отмечает Китайский Новый год с большим размахом.

Макао – тоже особый административный район Китая, где празднование восточного Нового года является неотъемлемой частью культурной жизни. Здесь празднование длится три дня – с первого по третий день первого месяца, если среди них есть суббота и/или воскресенье – до 5 дней.

На Тайване Китайский Новый год является самым важным праздником, а период отдыха длится 7 дней.

Учитывая большую китайскую диаспору, Сингапур отмечает Китайский Новый год как национальный праздник.

В Малайзии, где проживает значительная китайская община, восточный Новый год является одним из самых важных праздников.

В Филиппинах благодаря историческим связям с Китаем также отмечают Новый год по восточному календарю.

Хотя вьетнамцы празднуют свой собственный Тэт, они также отмечают Китайский Новый год, который называется Тэт Кан.

Несмотря на то, что Корея имеет свою собственную систему празднования Нового года, влияние китайской культуры привело к тому, что некоторые корейцы также отмечают восточный Новый год.

В Индонезии, особенно в районах с большой китайской общиной, таких как Джакарта, Китайский Новый год празднуют по всем традиционным канонам.

Значение и традиции праздника

Это самый длинный и самый важный праздничный период в Китае. Новый год приобрел особый символизм благодаря мифам и верованиям, которые сохранились в культуре и отражают вековые традиции.

В первый день первого месяца китайского календаря начинается большой фестиваль, заканчивающийся Праздником фонарей на 15-й день. В этот период китайцы собираются семьями на ежегодный "ужин воссоединения".

Каждый год по китайскому календарю связан с определенным животным и стихией, которые по верованиям влияют на жизнь людей в течение этого года.

Празднование восточного Нового года всегда насыщено яркими красками, громкими звуками и вкусной едой. Яркие парады с драконами и львами являются неотъемлемой частью действ.

Китайский Новый Год символизирует конец зимы и начало весны, а также новый цикл жизни, процветания и обновления. Во время празднования чтят память предков, считая, что духи возвращаются домой, чтобы отпраздновать вместе с семьей.

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